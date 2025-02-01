AK Parti'de yeni yönetim belli oldu

Haberin Devamı

AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nın dün gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı 8'nci Olağan Kongresi'nde mevcut İl Başkanı Ali Çetin tek aday olarak seçime katıldı. Çetin'in kazandığı listesinde yer alan isimler ise belli oldu.

Yönetim Kurulu listesinde Ahmet Onaran, Ali Bayram Doğan, Ali Bulut, Ali Yılmaz, Alparslan Belin, Anıl Yetişkin, Atilla Demirez, Ayşe Gül Tayyar Bekar, Bekir Metin, Berkant Yavuz, Betül Demirok, Cafer Doğrukan, Cüneyt Doğan, Çağatay Çalışır, Dudu Şahin, Erdal Şahinkaya, Evin Bayraktar Ağaoğlu, Fahrettin Kayan, Fatih Nalbantoğlu, Fatma Erdem Tunçay, Ferah Nur Ünal, Filiz Özkul, Gökhan Karabulut, Halil Ece, Haydar Pala, Hıfzullah Şahbaz,İbrahim Yavuz, Mehmet Erden, Mehmet Kocabaş, Mehmet Uysal, Melikşah Tuğ, Muammer Ak, Muhammet Fatih Özel, Mustafa İbik, Mustafa İskenderoğlu, Necip Çetinkaya, Orhan Talip Sütçü, Osman Koru, Özgür Özbek, Sadık Polat, Salman Baki, Tahir Argın,Talat Doğan, Varol Astarcıoğlu, Veliddin Güner, Yakup Yazıcı, Yunus Emre Bahar, Yusuf Ali Atak ve Zihni Kilit yer aldı.

Haberin Devamı

Seçimi kazanan listede İl Disiplin Kurulu Üyeleri Kadir Sarıcalar, Yaşar Toru, Ertan Kara, Mehmet Bilgin ve Mustafa Vicir oldu.

Listede Büyük Kongre Delegeleri olarak şu isimler seçildi:

"Ali Çetin, Gülçin Özboz, Niyazi Alkan, Sevde Sena Dağlı Akdeir, Hakan tütüncü, Tülay Beşkonak Özçay, Tuba Erden, Mehmet Çetinkaya, Gökçen Özdoğan Enç, Bahattin Bayraktar, Fehmi Küpçü, Mehmet Karabay, Hasan Demir, Tuncay Hayta, Mehmet Şerani Tavlı, Niyazi Ünal, Yunus Günal, Ahmet Söker, Hüseyin Torun, Sinan Temirtaş, Bekir Paslıkılıç, Okay Bilgin, Osman Nuri Kök, Ramis Yiğit, Hakan Bayar, Uğur Ozan Gazioğlu, Yunus Emre Coşkun, Mehmet Kaya, Lütfi Halis Gündoğdu, Ali Gülen, Fahri Özaltın, Hatice Sekmen.