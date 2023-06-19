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AK Parti'de yeni görevlendirmeler belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Efkan Ala#Zafer Sırakaya
AK Partide yeni görevlendirmeler belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 18:50

AK Parti’de Efkan Ala Genel Başkanvekili, Zafer Sırakaya Dış İlişkiler Başkanı, Mehmet Ali Zengin ise İnsan Hakları Başkanı görevlerine getirildi.

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AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, AK Parti Genel Başkanvekilliğine Efkan Ala, Dış İlişkiler Başkanlığına Zafer Sırakaya, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı'na Mehmet Ali Zengin, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Danışmanlığına Yusuf Ziya Yılmaz, Genel Başkan Danışmanlıklarına Betül Sayan Kaya ve Kasım Gülpınar getirildi. 

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın olurlarıyla; Genel Başkanvekili olarak atanan Sn. Efkan Ala'yı, Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Danışmanı olan Sn. Zafer Sırakaya’yı, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atanan Sn. Mehmet Ali Zengin'i, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Danışmanı olarak görevlendirilen Sn. Yusuf Ziya Yılmaz’ı, Genel Başkan Danışmanı olarak görevlendirilen Sn. Betül Sayan Kaya’yı ve Genel Başkan Danışmanı olan Sn. Kasım Gülpınar’ı tebrik ediyor, her bir arkadaşımıza yeni vazifelerinde hayırlı ve başarılı çalışmalar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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#AK Parti#Efkan Ala#Zafer Sırakaya

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