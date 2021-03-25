AK Parti'de yeni dönem manifestosu

İLK KONUŞMA DIŞARIDA

Kongre öncesinde Ankara, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Hava şartlarındaki olumsuzluğa rağmen kongreye kalabalık katılım oldu. Coşkulu kalabalık salonun içini ve dışını doldurdu. Erdoğan salonun dışında bekleyen coşkulu partililere seslenerek, “Özellikle de kar yağışının tüm mikropları temizlediği bir anlamlı buluşmada en kalbi duygularla selamlıyorum” dedi. Üye sayılarının 13 milyon 500 bine ulaştığını da anımsatan Erdoğan, “Bırakın Türkiye’yi, dünyada böyle bir siyasi parti yok. Hamdolsun 1 milyonu aşkın genç üyesiyle yaklaşık 5 milyonu aşkın kadın üyesiyle ve bunun dışında da ana kademe üyesiyle dünyada bir başkası yok” diye konuştu.

EL ELE GELDİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kongre salonuna el ele geldi. Erdoğan kongrede, kendisine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar tarafından hediye edilen ‘Lefkara’ adı verilen nakışla işlenmiş maskeyi taktı.

ERDOĞAN 7’NCİ KEZ GENEL BAŞKAN

Erdoğan kongrede geçerli 1428 oyun tamamını alarak 7’nci kez AK Parti Genel Başkanı seçildi. 3 oy geçersiz sayıldı.

TEŞEKKÜR KONUŞMASI: 2023 YENİ BİR ZAFER YILI OLACAK

Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına yeniden seçildikten sonra yaptığı teşekkür konuşmasında özetle şunları söyledi: “Yeni bir heyecanla 2023 hedefleri doğrultusunda çalışmayı sürdüreceğiz. 2023 cumhur ittifakının yeni bir zafer yılı olacaktır. Cumhur ittifakı bir masabaşı ittifakı değil gönül mutabakatıdır. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan 84 milyonun birlik ve beraberlik için bu millete hizmetkâr olmaya geldiğimizi ortaya koyacağız. Başta yeni anayasa olmak üzere milletimize olan vaatlerimizi gerçekleştirmekte kararlıyız.”

CUMHUR İTTİFAKI TEŞEKKÜRÜ

“Ter dökmeye, gerektiğinde canımızı ortaya koymaya devam edeceğiz. Biz fanilerin elbette hatası ve eksiği olmuştur, olacaktır. Bu vesileyle, MHP’ye Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye, cumhur ittifakı çatısı altında, büyük ve güçlü Türkiye yolunda bizimle birlikte yürüdükleri için şükranlarımı sunuyorum. İnsanlığı; hakkın, hakkaniyetin, adaletin, merhametin, sevginin, huzurun teminatı olacak bir küresel yönetim anlayışıyla buluşturacak medeniyet nöbetini devralmaya hazırlanıyoruz. 21’inci yüzyılın kapılarını, hem milletimiz, hem tüm insanlık için açmak için yola çıkıyoruz. Uzunca bir süredir takip ettiğimiz rotamızın adı olan 2023 hedeflerimizi yeni bir başlangıç haline dönüştürerek, 21’inci yüzyılı ve ötesini kuşatacak büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa ediyoruz.

ABD’DEN RUSYA’YA İLİŞKİLER...

PKK başta olmak üzere tüm terör örgütlerini hezimete uğratarak, ülkemiz sınırları içinde eylem yapamaz hale getirdik. Önümüzdeki dönemde dostlarımızın sayısını arttırıp husumetleri gidererek bölgemizi bir huzur adasına çevirmekte kararlıyız. Suriye’de, tüm dünya mazlumlara sırtını dönerken, biz sınırlarımızı ve kalbimizi açtık. Bir başka önemli dış politika açılımımız, Libya’daki meşru hükümetle deniz yetki alanlarına ilişkin anlaşmadır. ABD’den Rusya’ya, AB’den Arap coğrafyasına kadar ilişkilerimizi, Türkiye’nin menfaatleri ve milletimizin beklentileri doğrultusunda şekillendirmeyi sürdüreceğiz. Afrika, Asya ve Avrupa’nın kalbinde yer alan bir ülke olarak, bizim ne doğuya, ne de batıya sırtımızı dönme lüksümüz yoktur.

MİLLET MAHREÇLİ BİR ANAYASA

Mevcut Anayasamız, 1960 darbesiyle ilk şekli verilen, 1980 darbesinin ardından da yeniden yoğrularak milletimizin önüne konan bir metindir. Tarih periyodu içinde de geçerliliğini kaybetmiştir. Peki biz nasıl bir yeni anayasa istiyoruz? Bizim baktığımız yerden, bu sorunun tek bir cevabı vardır: Milletimiz nasıl bir anayasayla yönetilmek istiyorsa, biz de işte öyle bir anayasa istiyoruz. Ruhunda millet, yani insan olmalıdır. Bu yeni anayasanın merkezinde insanın huzuru, refahı, mutluluğu yer almalıdır. Bu yeni anayasanın özü, tüm değerleriyle, farklılıklarıyla, zenginlikleriyle, hayalleriyle 84 milyon vatandaşımızın tamamını içermelidir. Elbette ütopik veya bürokratik değil, millet mahreçli yeni bir anayasa hazırlamak kolay değildir. Türkiye bugün, yeni bir anayasa için, hiç olmadığı kadar hazır.

TÜM BAGAJLARIMIZI BIRAKALIM

Yeni anayasa çalışmalarında bu safhaya önümüzdeki yılın ilk diliminde ulaşmayı hedefliyoruz. Mümkün olan en geniş mutabakatla ortaya çıkacak yeni anayasa metni de, mutlaka milletin onayına sunulacaktır. Buradan, siyasi partiler başta, yeni anayasa konusunda sorumluluk üstlenecek herkese çağrıda bulunuyorum. Gelin; ideolojik, zümrevi ve kişisel tüm bagajlarımızı, duvarlarımızı, şerhlerimizi bir kenara bırakarak, Türkiye’yi en az bir asır boyunca taşıyacak lafza ve ruha sahip yeni anayasaya kavuşturalım.”

EVLENMEYENLERİN SAYISI ARTIYOR

Erdoğan konuşmasında ailenin önemine dikkat çekerek “Öyle ki, evlilik yaşları zaten 30’lara dayanan gençlerimiz arasında hiç evlenmeyenlerin sayısı da artıyor. Bir veya en fazla iki çocuklu aile yapısı giderek yaygınlaşıyor. Sadece ve sadece aile içinde kazanılabilecek değerlerin, ücreti mukabili alınan hizmetler yoluyla ikame edilemeyeceği açıktır” dedi. Erdoğan şöyle devam etti: “Okullarda ise hem eğitim, hem öğretim kısmında ciddi eksikler, boşluklar olduğunu görüyoruz. Aklı ve kalbi rehber edinmek yerine, sadece nefis ve zekâ üzerine kurulu bilginin çocuklarımıza aktarıldığı bir eğitim sistemi bizi, haktan, hakkaniyetten, irfandan, hikmetten uzaklaştırıyor. Bu tablo bize, yatırımlarımızı kalbe ve akla, yani aileye, eğitim ve kültüre yapmamız gerektiğine işaret ediyor. Medeniyet nöbetini devralacaksak, işe önce buradan başlamamız gerekiyor. Elbette dünyadaki teknolojik, siyasi, sosyal, kültürel gelişmelere sırtımızı dönecek kadar hakikatlerden kopuk değiliz, asla da olamayız.”

KADIN HAKLARINI KÂĞITLARDA ARAYANLAR

Erdoğan “Gündemimizde, ülkemizin önüne kurulan tuzakları birer birer aşarken, demokrasiden güvenliğe, ekonomiden kalkınmaya kadar bizi hedeflerimize ulaştıracak yol haritalarımız var” diyerek şunları söyledi:

“Gündemimizde, teröriste ‘terörist’ diyemeyenlerin riyakârlıkları var. Gündemimizde kadınlarımızın haklarını korumayı vicdanlarda değil, kâğıtlarda arayanlara söyleyeceklerimiz var. Gündemimizde ülkemize karşı sergilenen çifte standartları hak ve özgürlük dayatması diye göstermeye çalışanların zavallılıkları var. Gündemimizde biz tüm taahhütlerimizi yerine getirdiğimiz veya getirme sözü verdiğimiz halde, Türkiye’ye ısrarla sırtını dönenlerin sinsilikleri var. Gündemimizde sırf ülkemizi hedef aldıkları için PKK’dan FETÖ’ye ve hatta DEAŞ’a kadar terör örgütleriyle iş tutanların acizlikleri var.”

NOTLAR

TESTTEN GEÇTİLER

- Kongre nedeniyle salonun içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Partililer kapsamlı üst aramasından geçirildi. Pandemi önlemleri kapsamında da kongreye katılan delegeler bir gün önce COVID-19 testinden geçirildi. Kongreyi izleyen gazeteciler ile izleyicilerden ise test istenmedi.

- Kongre için binlerce kişi Ankara’ya geldi. Her ilden partililer salonu doldurdu.

- Erdoğan çiftini partililer, Kayahan’ın “Seninle her şeye varım ben” şarkısına hep birlikte eşlik ederek karşıladılar. Kongrede delegelere Erdoğan imzalı saat hediye edildi.

- Erdoğan’ın konuşması sırasında ayağa kalkan partililer “güven ve istikrar” yemini etti.

- Pankartlarda “2023” vurgusu vardı. “AK Parti bir millet aşkı hikâyesidir”, “2023, Cumhur İttifakı’nın yeni bir zafer yılı olacaktır”, “Cumhur ittifakı bir masa başı ittifakı değil, gönül mutabakatıdır”, “Bizim icraatlarımızın ulaştığı yere sizin hayalleriniz ulaşmaz” ve “Türkiye için güven ve istikrar” pankartları göze çarptı.

- AK Parti, 7. Olağan Büyük Kongresi’ne MHP’yi temsilen Meclis Başkanvekili Celal Adan, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İYİ Parti’yi temsilen de Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Başkanlık Divanı Üyesi Cihan Paçacı katıldı.

HÜRRİYET EKİBİ

Selahattin Sönmez, Turan Yılmaz, Gizem Karakış, Rıza Özel, Erdinç Çelikkan

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