AK Parti'de 'Türkiye Yüzyılı' hazırlığı... Seçim Koordinasyon Merkezleri çalışmaya başlayacak

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AK Parti'de seçim hazırlıkları hızlandı. Seçim Koordinasyon Merkezleri ekim ayı içinde çalışmaya başlayacak. Önceki seçimlerde seçimden 3-4 ay önce açılan koordinasyon merkezleri bu kez seçimlerden 8-9 ay önce açılacak.

MYK TOPLANTISINDA GÜNDEME GELECEK

Detayları canlı yayında anlatan CNN TÜRK muhabiri Arda Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'de 2023 seçimleri için hazırlıklar hız kazandı. 5 Ekim'de gerçekleşecek Merkez Yürütme Kurulu toplantısında illerdeki seçim koordinasyon merkezlerinin ekim ayı içerisinde kurulması önerisi masaya getirilecek. Geçtiğimiz dönemlerdeki seçimlerde, seçime 3-4 ay kala illerde seçim koordinasyon merkezi kurardı AK Parti. Ancak 2023 seçimleri için ekim ayında yani seçime yaklaşık 8-9 ay kala seçim koordinasyon merkezlerinin kurulması kararı MYK'nın gündemine gelecek.

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MYK'da onaylanması halinde de illerde hızlı bir şekilde AK Parti seçim koordinasyon merkezlerini kuracak. Bir kez daha altını çizelim normal dönemlerde, bundan önceki seçimlerde seçime 3-4 ay kala kurulurdu illerde seçim koordinasyon merkezleri.

Peki seçim koordinasyon merkezleri nasıl çalışıyordu? Bunlar AK Parti'nin seçim hazırlığında ve sonrasında bir üs niteliğinde olan yapılar. İllerdeki çalışmalar, mitingler seçim koordinasyon merkezlerinde belirleniyordu. Ayrıca seçim gecesi sandıklardan gelen sonuçlar da illerdeki seçim koordinasyon merkezlerinde birleştirilerek genel merkeze aktarılıyordu.

SEÇİM İŞLERİ BÖLGE TOPLANTILARI TAMAMLANDI

Ayrıca AK Parti'nin sandık kurullarına vereceği isimler de yavaş yavaş belli olmaya başladı. Seçim işleri başkanlığının 7 bölgenin tamamında toplantıların tamamlandığı biliyoruz.

VİZYON BELGESİ

Dün CNN TÜRK, Kanal D yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan da açıklamıştı. Yeni seçim dönemine 'Türkiye Yüzyılı' sloganıyla hazırlanacak AK Parti. 28 Ekim'de de geleceğe ilişkin bir vizyon belgesi açıklayacak. Kampanyanın danışmanlığını yine Prof. Dr. Ertan Aydın yapacak. Önümüzdeki hafta Oldukça kritik bir MYK toplantısı bekleniyor AK Parti'de."