AK Parti’de Türkiye Yüzyılı dersi

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AK Parti 2023 seçimlerine hazırlık için parti teşkilatlarını eğitime aldı. AK Parti İstanbul AR-GE ve Eğitim Birimi’nden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kaan koordinatörlüğünde yürütülen eğitimler ilçeler bazında yapılıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonunun vatandaşlara en iyi şekilde anlatılması için teşkilatın bilgilendirilmesinin önemini vurgulayan Ahmet Kaan, “Teşkilatımızı daha donanımlı kılmak, güncel meselelere dair bilgilerini artırmak ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu anlatmak amacıyla ‘Akademi İstanbul’ eğitim programlarını başlattık. İlçe bazında 4 ay süren eğitimlere 10 bin teşkilat mensubu katıldı” dedi.