AK Parti’de ‘sürpriz’ ekonomi toplantısı

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Erdoğan’ın, AK Partili bazı MYK üyeleriyle toplantısı 2.5 saat sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın günlük programında duyurulmayan ve sürpriz bir şekilde düzenlendiği öğrenilen toplantıya AK Parti Grup Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş, Binali Yıldırım, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ve bazı kurmaylar katıldı. Döviz kurundaki yükselişin değerlendirildiği öğrenilen toplantıda bu sürecin vatandaşa iyi anlatılması gerektiği dile getirildi. Özellikle belediye başkanları ve il teşkilatlarının vatandaşla yaptığı buluşmalarda döviz kurundaki ani yükseliş ile ilgili sorularını cevaplamasının önemi vurgulandı.