AK Parti’de sürpriz değişim

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Edinilen bilgiye göre, Bostancı, bir süre önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşerek, farklı bir yerde görev almak istediğini dile getirdi. Erdoğan, seçim sürecinin başlayacak olması nedeniyle kendisini, genel başkan danışmanı olarak genel merkezde değerlendirebileceğini ifade etti. Bostancı, bundan sonra danışman olarak genel merkezde seçim hazırlıklarının koordinasyonunda görev alacak.

YILMAZ’IN GÖREVLERİ

Bostancı’dan boşalan göreve ise eski Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz gelecek. Bu değişiklikte, Bostancı’nın bir süreden beri sağlık gerekçeleriyle yeterince aktif olmamasının etkisi olduğunu söyleyenler de oldu. Bostancı’nın bazı milletvekillerine görevi bırakmak istediğini söylediği belirtiliyor. Grup başkanlık görevine gelecek Yılmaz, eskiden olduğu gibi grup başkanvekillerinin görevlerinin koordinasyonunu sağlayacak, çalışmalara başkanlık edecek ve meclis çalışmaları konusunda planlama yapacak.

Bu düzenlemenin grup başkanvekillerinde de değişikliğe neden olup olmayacağı konuşulurken, şimdilik bu yönde bir tasarruf olmayacağı iddia edildi.