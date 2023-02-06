AK Parti’de şehir şehir vekil anketi

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AK Parti, 14 Mayıs seçimleri için çalışmaları hızlandırırken, milletvekili listesine yönelik hazırlıklar konusunda önemli bir çalışma yapılıyor.

AY SONUNA KADAR

Edinilen bilgilere göre, AK Parti’de yapılan toplantılarda parti kurmayları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘Cumhurbaşkanı’na oy veren vatandaşların bazılarının partiye oy vermediğini’ iletince ‘ön temayül yoklaması’ yapılması kararlaştırıldı.

Erdoğan kurmaylarına, 2023 seçimlerinin önemine vurgu yaparak, vatandaş nezdinde karşılığı olan adayların belirlenmesi konusunda talimat verdi. 81 ilde ön temayül yoklamalarına başlayan AK Parti’nin anketlere ay sonuna kadar devam edeceği belirtiliyor. Mevcut milletvekillerinden memnun olup olmadığı sorulan vatandaşa ayrıca, “Kimi milletvekili olarak görmek istersiniz?” sorusu yöneltiliyor.

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BAKANLAR VE BAŞKANLAR

Anketlerden çıkacak sonuçların, aday listelerinin belirlenmesinde önemli bir rol oynayacağı belirtiliyor. Bunların yanı sıra, bakanların 2018’de olduğu gibi milletvekili adayı olarak listelerde yer alacağı belirtilirken, milletvekili olmak isteyen belediye başkanlarının sayısının ise 5’e yakın olduğu, bunlar arasında ise uzun dönem belediye başkanlığı yapan isimlerin aday gösterilebileceği konuşuluyor. Yine AK Parti’de resmi adaylık sürecinin ise Cumhurbaşkanı’nın seçim kararını alacağı 10 Mart’tan sonra başlayacağı ifade ediliyor. Resmi adaylık süreçlerinin ardından da yeniden yapılacak temayül yoklamalarıyla beraber milletvekili listelerinin oluşturulacağı kaydediliyor.