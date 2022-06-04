AK Parti’de seçim trafiği

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AK Parti milletvekillerinin, seçim bölgelerinde karşılaştıkları sorunlar ve taleplerle ilgili olarak bakanlarla yaptığı toplantılar, son dönemlerde arttı. Milletvekillerinin gruplar halinde bakanları ziyaret ederek, tabanın beklentileri ve sorunlarını aktardıkları öğrenildi. Dört öncelikli konuyla ilgili çalışmalar masaya yatırıldı.

ÖNCELİKLİ SORUNLAR

Sorunların başında fiyat artışları geliyor. Buna bağlı olarak en çok şikâyet edilen konunun emekli maaşları ve asgari ücretin bu artışların gerisinde kalması olduğu öğrenildi. Milletvekilleri, emeklilerin temmuz artışına ilişkin beklentilerini Çalışma Bakanlığı’nda yapılan toplantıda ilettiler. Asgari ücrete ara zam beklentisinin de iletildiği dile getirildi.

TEMMUZ ZAMLARI

Yapılan toplantılarda, “Temmuzda emeklilere memnun olacakları artış planlamasının yapıldığı” bilgisi paylaşıldı. Kamu çalışanlarının maaşlarda artış sonucunu doğuracak, 3600 ek göstergeye 4 meslek grubunun dahil edileceği, polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlerin ek göstergelerinin de 3600’e çıkartılacağı bilgisi tekrarlandı.

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Milletvekillerine, bu meslek grubunda yer alıp da 2 yıllık üniversite mezunu olanların da kapsama alındıkları ifade edildi.

EYT ÇALIŞMASI

Toplantılarda, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili şikâyetlerin seçim bölgelerinde sıkça gündeme geldiği belirtildi. Buna ilişkin çalışmalar sorulduğunda, bakanlığın ‘seçenekli’ bir çalışma yaptığı, ekonomiye getireceği yükün hesaplandığı, “kademeli emeklilik” planlandığı ancak bunun diğer konulardan farklı olarak henüz olgunlaşmadığı bilgisi paylaşıldı.