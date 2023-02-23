AK Parti’de seçim için 14 Mayıs öne çıktı

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18 Haziran’dan ise hac dönemi, okulların kapanması, sınavların olması ve seçimin ikinci tura kalması durumunda Kurban Bayramına denk geliyor olması nedeniyle vazgeçildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önümüzdeki günlerde 14 Mayıs tarihini açıklayacağı ifade ediliyor. Öte yandan AK Parti seçim beyannamesinde ve yürütülecek kampanyada değişiklik yapmaya hazırlanıyor. Beyannamede ekonominin yanı sıra depremin de en önemli başlıklardan olacağı belirtiliyor. Özellikle İstanbul başta olmak üzere afet planlarının anlatılacağı ifade ediliyor. Partide seçimler için 14 Mayıs’a göre hazırlık yapılıyor. Kulislerde, 10 Nisan’a kadar aday listelerinin YSK’ya teslim edileceği değerlendiriliyor. Hem Erdoğan’a hem vekil adaylarına propaganda için bir ay gibi bir süre kalacağı belirtiliyor.

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MİTİNG YERİNE ZİYARET

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da deprem bölgelerinde mitinglerden ziyade ziyaretler yapabileceği, seçim müziklerinin olmayabileceği konuşuluyor. Seçim beyannamesinin önemli yapı taşlarından biri olan Anayasa değişikliği kanun teklifinin de Meclis’te yeni döneme kalabileceği değerlendiriliyor.