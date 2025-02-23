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AK Parti'de reformun şifresi: Yüzde 70… İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir CNN TÜRK’te anlattı

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#AK PARTİ#İSTANBUL#ANKARA
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2025 13:40

Ankara'da düzenlenen AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 81 ilden partililerin katılımı ile gerçekleşti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir partideki reform sürecine dikkat çekerken, 'AK Parti kongrelerimizde genel merkez ölçeğinde yapılan incelemelerde yüzde 70’e yakın teşkilatlarımızda bir yenilenme söz konusu oldu.' dedi.

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

AK Parti’de kongreler yenilenmenin, değişimin birlik beraberliğin fotoğrafını ortaya koyar. Önemli bir yenilenmeyi gördük. İlçelerimizde illerimizde kongrelerimiz bitti. Burada ülkemizin tüm renklerini görme fırsatımız var. Tüm Türkiye’yi ısıtan bir manzara.

TEŞKİLATLARDA BÜYÜK DEĞİŞİM

AK Parti kongrelerimizde genel merkez ölçeğinde yapılan incelemelerde yüzde 70’e yakın teşkilatlarımızda bir yenilenme söz konusu oldu. İllerimizde büyükşehirlerimizde önemli yenilenmeler oldu. İstanbul’da bu yenilenmeyi gerçekleştiren bir şehir. Çok tecrübeli, nitelikli arkadaşlarımız var.

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Kıymetli isimleri hem gençliği hem tecrübeyi bir araya getirdik. Yeni dönemin sahadaki görünürlüğünü de yansıtmaya başladık. Zorlu kış günlerimizde İstanbul’da arkadaşlarımız onlara çay ikram ederek, kek ikram ederek duruşunu gösterdi. Gelecek vaat eden çalışmalara başladık. Mahalle mahalle çalışmaları hızlandırdık. Dinamik bir yapıyı İstanbul’da oluşturacağız.

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#AK PARTİ#İSTANBUL#ANKARA

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