AK Parti'de, parti teşkilatları bayramlaştı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Belgin Uygur ve Ömer İleri ile Ankara Milletvekili Fuat Oktay, diğer partiler ile bayramlaşmaların ardından, AK Parti Genel Merkezi'nde parti teşkilatları bir araya geldi. Genel Başkan Yardımcısı Uygur, seçimlerde milletin sağduyu ve feraset göstererek, tercihini güvenden, istikrardan, güçlü ve büyük Türkiye'den, eser, hizmet siyasetinden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yana kullandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceklerini ifade eden Uygur, "Maalesef ülkemiz üzerinde hesapları olanların hesapları, hiçbir dönemde bitmedi. Değişik argümanlarla, değişik oyunları sahneye koymaya devam ettiler. Son günlerde de yine milletimizin, devletimizin meşru mücadelesine, Cumhurbaşkanımıza, değerli aile mensuplarına, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar devam ediyor. Biz bunları şiddetle lanetliyoruz. Bunlara müsaade eden İsveç makamlarını şiddetle kınıyoruz" dedi.

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Partililer, daha sonra birbirleri ile bayramlaştı. (DHA)