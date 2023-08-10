×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti’de önce kongre sonra kamp

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Binali Yıldırım
AK Parti’de önce kongre sonra kamp
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2023 07:00

AK Parti ekimde olağanüstü kongreye hazırlanırken bugün Teşkilat Başkanlığı’nın çalışmalarla ilgili bir sunum yapması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongrede Genel Merkez yönetiminde de büyük bir değişiklik yapacağı belirtiliyor. Parti kongrenin ardından kampa girecek.

Haberin Devamı

AK Parti, 7 Ekim’de önce olağanüstü kongre yapmaya ardından da kampa girmeye hazırlanıyor. Kampın ekim ayının 2. haftasında yapılması planlanırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yerel seçim startını teşkilata bu kampta vereceği belirtiliyor. Kızılcahamam’da yapılacak kamp, yeni milletvekilleri ve yeni parti yönetiminin ilk kampı olacak.

AK Parti’de olağanüstü kongre hazırlıkları da sürüyor. Bu kapsamda yapılacak kongre hazırlıkları ve çalışmalarla ilgili Teşkilat Başkanlığı’nın bugün sunum yapması planlanıyor.

MECLİS-PARTİ AYRIMI ARTABİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongrede Genel Merkez yönetiminde de büyük bir değişiklik yapacağı belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongrede yapacağı değişikliklerde Meclis ve parti ayrımı daha genişleyecek. Bu kapsamda, milletvekili olmayan genel başkan yardımcılarının sayısının artabileceği ifade ediliyor. AK Parti kurmayları, “Kongrede de büyük değişiklik olmasını bekliyoruz. Bu kongreyi yapmamız gerekmiyordu normalde, Cumhurbaşkanımız yapmak istediğine göre kafasında bir plan vardır diye düşünüyoruz. Biraz Meclis- Genel Merkez ayrımını daha da artıracak gibi görüyoruz” dediler.
Bunların yanı sıra, AK Parti’de Binali Yıldırım ile artan genel başkanvekili sayısının da 2 olarak kalacağı ifade ediliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#AK Parti#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Binali Yıldırım

BAKMADAN GEÇME!