AK Parti’de önce kongre sonra kamp

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AK Parti, 7 Ekim’de önce olağanüstü kongre yapmaya ardından da kampa girmeye hazırlanıyor. Kampın ekim ayının 2. haftasında yapılması planlanırken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yerel seçim startını teşkilata bu kampta vereceği belirtiliyor. Kızılcahamam’da yapılacak kamp, yeni milletvekilleri ve yeni parti yönetiminin ilk kampı olacak.

AK Parti’de olağanüstü kongre hazırlıkları da sürüyor. Bu kapsamda yapılacak kongre hazırlıkları ve çalışmalarla ilgili Teşkilat Başkanlığı’nın bugün sunum yapması planlanıyor.

MECLİS-PARTİ AYRIMI ARTABİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongrede Genel Merkez yönetiminde de büyük bir değişiklik yapacağı belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongrede yapacağı değişikliklerde Meclis ve parti ayrımı daha genişleyecek. Bu kapsamda, milletvekili olmayan genel başkan yardımcılarının sayısının artabileceği ifade ediliyor. AK Parti kurmayları, “Kongrede de büyük değişiklik olmasını bekliyoruz. Bu kongreyi yapmamız gerekmiyordu normalde, Cumhurbaşkanımız yapmak istediğine göre kafasında bir plan vardır diye düşünüyoruz. Biraz Meclis- Genel Merkez ayrımını daha da artıracak gibi görüyoruz” dediler.

Bunların yanı sıra, AK Parti’de Binali Yıldırım ile artan genel başkanvekili sayısının da 2 olarak kalacağı ifade ediliyor.