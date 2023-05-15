AK Parti'de MYK toplantısı

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CNN Türk Ankara Temsilcisi Arda Erdoğan'ın aktardıklarına göre:

"AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. İkinci tura yapılacak hazırlıklar MYK toplantısında konuşulacak konular arasında. Gayri resmi sonuçlara göre Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu koruyor ancak AK Parti'nin düşen oyları da toplantı da değerlendirilecek. Toplantının ikinci ayağında 14 günlük ikinci tur sürecinde ne yapılacağı konuşulacak. Ayrıca toplantının yapıldığı binaya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da katıldığı öğrenildi"