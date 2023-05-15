Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti'de MYK toplantısı

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Merkez Yürütme Kurulu#Recep Tayyip Erdoğan
AK Partide MYK toplantısı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2023 18:19

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Haberin Devamı

CNN Türk Ankara Temsilcisi Arda Erdoğan'ın aktardıklarına göre: 

"AK Parti MYK Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. İkinci tura yapılacak hazırlıklar MYK toplantısında konuşulacak konular arasında. Gayri resmi sonuçlara göre Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu koruyor ancak AK Parti'nin düşen oyları da toplantı da değerlendirilecek. Toplantının ikinci ayağında 14 günlük ikinci tur sürecinde ne yapılacağı konuşulacak. Ayrıca toplantının yapıldığı binaya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın da katıldığı öğrenildi"

Haberle ilgili daha fazlası:
#AK Parti#Merkez Yürütme Kurulu#Recep Tayyip Erdoğan

BAKMADAN GEÇME!

Nefes nefese yarış Bir günde bitmedi

Nefes nefese yarış! Bir günde bitmedi

#Ali İhsan Yavuz
Millet İttifakı’nın sandalye sayısı kaç ‘ortaklar’ CHP’ye ne getirdi ne götürdü

Millet İttifakı’nın sandalye sayısı kaç ‘ortaklar’ CHP’ye ne getirdi ne götürdü

#Millet İttifakı
Çoğunluk yine Cumhur’da

Çoğunluk yine Cumhur’da

#Secim2023