AK Parti'de MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
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AK Parti MKYK toplantısı, parti genel merkezinde başladı. Toplantıda Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından sunum yapılacağı, ayrıca TBMM Parti Grubu çalışmaları ve TBMM gündeminin değerlendirileceği öğrenildi.
Basına kapalı gerçekleşen toplantıya ilişkin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.
AK PARTİ'YE YENİ KATILIM
Yeni Yol Partisi'nden istifa eden Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun AK Parti'ye katıldı.
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