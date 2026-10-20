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AK Parti'de MKYK toplandı

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#MKYK#Recep Tayyip Erdoğan
AK Partide MKYK toplandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 20, 2026 14:55

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

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AK Parti MKYK toplantısı, parti genel merkezinde başladı. Toplantıda Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından sunum yapılacağı, ayrıca TBMM Parti Grubu çalışmaları ve TBMM gündeminin değerlendirileceği öğrenildi.

AK Partide MKYK toplandı

Basına kapalı gerçekleşen toplantıya ilişkin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.
AK Partide MKYK toplandı

AK PARTİ'YE YENİ KATILIM

Yeni Yol Partisi'nden istifa eden Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun AK Parti'ye katıldı.

AK Partide MKYK toplandı

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#AK Parti#MKYK#Recep Tayyip Erdoğan

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