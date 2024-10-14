AK Parti’de kaza acısı

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Çankaya ilçesi Dikmen Caddesi’nde önceki gece 22.30 sıralarında Barış Önderoğlu’nun kontrolünü yitirdiği 06 ENA 742 plakalı otomobil ağaca çarptı. Kazada ikiye bölünen otomobilin yarısı karşı şeritten gelen otomobile çarparken, diğer yarısı ağaca takılı kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, sürücü Önderoğlu ile yanındaki ablası AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Betül Önderoğlu ve arkadaşı Ayşenur Gök yaralandı. Yaralılardan Betül Önderoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ERDOĞAN’DAN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Önderoğlu’nın yakınlarına başsağlığı diledi. Erdoğan, “AK Partimizin Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi, kıymetli kızımız Betül Önderoğlu’nun bir trafik kazasında vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Betül kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, AK Parti teşkilatımıza, arkadaşlarına, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi.

