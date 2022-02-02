AK Parti'de istişare toplantısı... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekillerle bir araya geldi

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CNN Türk muhabiri Arda Erdoğan canlı yayında şu bilgileri aktardı:

Geçtiğimiz dakikalarda o toplantı başladı. Gündemde ekonomi, 2023'e giden yolda AK Parti'nin stratejisi ve dış politika var. Milletvekilleriyle yapılan istişare toplantılarında daha ziyade Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerinden bölgelerinden, illerinden gelen verileri alıyor. Ayrıca vatandaşların vekillere verdiği talepleri ve beklentileri doğrudan milletvekilleri bu istişare toplantılarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletiyorlar. Gündemde ekonomi var dedik. Ekonomi ayağı oldukça önemli. Zira 20 Aralık kararlarının ardından döviz kurlarında bir miktar geriye doğru hareket gözlemlendi ancak kur korumalı TL mevduat hesabı gibi diğer enstrümanların yansımaları nasıl oldu? Halk nezdinde bunun yansımaları ne oldu? Bütün bunlar da milletvekilleriyle yapılacak istişare toplantısında değerlendiriliyor.

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Dış politika oldukça önemli. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Ukrayna'yı ziyaret edecek. O ziyaret öncesinde AK Partili milletvekilleriyle de bölgedeki gergin atmosferin sonlandırılması için Ukrayna ve Rusya arasında bir diplomasi-arabuluculuk girişimi için neler yapılabilir bunlar da değerlendirilecek.