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Gizem KARAKIŞ\ANKARA
Haber Giriş: 20.08.2020 - 09:21 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi... AK Parti'de İstanbul Sözleşmesi hazırlığı… İşte atılacak adımlar

Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
Son dakika haberi... AK Parti'de İstanbul Sözleşmesi hazırlığı… İşte atılacak adımlar
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AK Parti’nin hukukçu milletvekilleri tarafından üzerinde çalışılan İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili atılacak adımlar netleşmeye başladı. Buna göre, sözleşmedeki tartışmalı iki madde yeniden yazılacak. Bu maddeler Avrupa Konseyi'ne sunulacak, kabul edilmemesi halinde Türkiye geniş kapsamlı bir insan hakları sözleşmesi hazırlayacak.

AK Parti’nin hukukçu milletvekilleri tarafından üzerinde çalışılan İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili atılacak adımlar netleşmeye başladı. Buna göre, sözleşmedeki tartışmalı iki madde yeniden yazılacak. Bu maddeler Avrupa Konseyi'ne sunulacak, kabul edilmemesi halinde Türkiye geniş kapsamlı bir insan hakları sözleşmesi hazırlayacak.

ACELE EDİLMESİN

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatının ardından çalışmalara başlayan AK Parti’nin hukukçu kurmayları, Cumhurbaşkanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı bürokratlarıyla, Beştepe’de 2 toplantı yaptı. Vatandaşların İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili görüşlerinin de gündeme geldiği toplantıda, bununla ilgili alınabilecek bir kararın, titiz davranılarak ve aceleye getirilmeden alınması yönünde değerlendirmeler yapıldı. Önceki gün düzenlenen MYK toplantısında da özellikle bu konuda partinin kendini daha iyi anlatması gerektiği dile getirildi.

YÜZDE 65’İ ‘ÇIKMAYALIM’ DİYOR

Toplantılarda AK Parti’nin, İstanbul Sözleşmesiyle ilgili yaptığı anket de gündeme geldi. Buna göre yapılan son ankette “sözleşmeden çıkmayalım” diyenlerin oranının yüzde 65 ve “çıkalım” diyenlerin oranının da yüzde 25 olduğu belirtildi. Anketlerde ayrıca, “sözleşmeyi bilmiyoruz” diyenlerin oranının da yüzde 10 olduğu ifade edildi.

4 VE 6’NCI MADDE

Yapılan toplantılarda, sözleşmedeki 2 maddenin yeniden yazılmasına karar verildi. Bu kapsamda, tartışmalara neden olan “Temel haklar, eşitlik ve ayrımcılık yapılmaması” konusunu düzenleyen 4’ncü maddede yer alan “cinsel yönelim” ve “toplumsal cinsiyet kimliği” ifadelerinin çıkarılarak, maddenin yeniden yazılacağı öğrenildi. Sözleşmenin 6. maddesinde ise “Toplumsal cinsiyet konusunda hassasiyet gerektiren politikaların” kapsamının yeniden belirleneceği aktarıldı. AK Parti kurmayları, “Bu sözleşmeyi ‘eşcinsel’ noktasına çeken bir lobi var. Kişilerin yaşantısına karışmak değil amacımız. Toplumsal cinsiyet eşitliğinden anladığımız kavramları sıralayacağız. Bundan 5-10 sene sonra ‘eşcinsel evliliğinin serbest bırakılmasını istiyoruz’ diyebilirler. Buna göre önlem almamız lazım” dedi.

KABUL EDİLMEZSE SÖZLEŞME

Yapılacak çalışmanın sözleşmenin taraflarına sunulması planlanırken, maddenin bu şekilde kabul edilmemesi durumunda sözleşmeden çıkılarak, yeni bir çalışma yapılacağı öğrenildi. Bu çalışmanın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dünya 5’ten büyüktür” sözünden hareketle daha geniş kapsamlı bir insan hakları sözleşmesi olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yeni sözleşmeyle ilgili olumlu bir yaklaşım sergilediği de kaydedildi.

YASAL BOŞLUK YOK

Öte yandan, parti kurmayları, sözleşmeden çıkılması durumunda herhangi bir yasal boşluğun oluşmayacağına dair yaptığı çalışmayı da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu. Sunumda, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un kadına karşı şiddetin önlenmesinde yeterli olduğu anlatıldı.

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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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