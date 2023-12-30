AK Parti’de İstanbul hazırlığı

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın koordinatörlüğünde yürütülen beyanname çalışması ekibinde, Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan ile Fatma Betül Sayan Kaya, seçim kampanyalarını yürüten Prof. Dr. Ertan Aydın, MKYK üyeleri Mahir Ünal, Emre Cemil Ayvalı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı Refik Tuzcuoğlu, Kahramanmaraş Milletvekili ve AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Şahin, Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, SETA Genel Koordinatörü ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu üyesi Prof. Dr. Burhanettin Duran, SETA Vakfı Siyasi Araştırmalar Direktörü Nebi Miş, SETA Vakfı Toplum ve Medya Direktörü Faruk Taşçı’nın yer aldığı öğrenildi.

İLK TOPLANTI YAPILDI

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Geçen pazartesi günü ilk toplantısını yapan beyanname ekibi, Türkiye Yüzyılı, kentsel dönüşüm ve deprem bölgeleri için yapılması planlanan hazırlıklar üzerinde durdu. ‘Gerçek belediyecilik’ sloganıyla AK Parti’nin yerel yönetim vizyonunun anlatılması planlanan beyannamede ayrıca, yatay şehirleşme, hizmet belediyeciliği, sosyal ve kültürel belediyecilik, akıllı şehirler, altyapı ve ulaşım konularının ayrı ayrı ele alınacağı belirtildi. Beyanname ekibinin çalışmalarını tamamlamasının ardından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a bir sunum yapacağı ifade edildi.

İSTANBUL’A ÖZEL ŞARKI

Bunların yanı sıra, İstanbul için özel bir kampanya hazırlayan AK Parti, çalışmalarını yavaş yavaş şekillendirmeye başladı. Bu kapsamda, AK Parti İstanbul için özel sloganlar ve seçim şarkısı üzerinde bir süredir çalışıyor.

ERDOĞAN: AK PARTİ VE MHP FARK ETMEZ

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan da 31 Mart yerel seçim hazırlıkları kapsamında mesaisinin büyük bir çoğunluğunu partide geçiriyor. 30 büyükşehirin milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe başkanlarıyla görüşmelerini tamamlayan Erdoğan, dün de 51 ilin teşkilatıyla bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan teşkilata bazı uyarılarda bulunarak, “AK Parti ve MHP fark etmez. Çıkarılacak her aday ittifakın adayı, ona göre çalışın. Cumhur İttifakı’na zarar vermeyin, birlik ve beraberliğinizi koruyun. Seçimi kazanın” dedi.