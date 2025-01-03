AK Parti’de İstanbul değişimi

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AK Parti’de 8 Şubat’ta gerçekleştirilecek 8. Olağan İstanbul İl Kongresi öncesi önemli bir gelişme yaşandı. AK Parti İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir, İstanbul’da 21 ilçenin başkan adayını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yıla girerken AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na iki gün üst üste ziyarette bulundu. Erdoğan teşkilat mensuplarıyla yeni döneme ilişkin toplantı yaptı. Yoğun geçen görüşmelerde yeni dönemde birlikte yol yürünecek isimler üzerinde çalışmalar yapıldı ve listelere son şekli verildi. Dün akşam saatlerinde ise sıcak bir gelişme yaşandı. Bağcılar Belediye Başkanı ve aynı zamanda AK Parti İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul’daki 21 ilçenin yeni başkan adaylarının belirlendiğini ifade etti.

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AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de adayları kutlarken ilçe başkanları ve yönetimlerine tüm emekleri ve hizmetleri için teşekkür etti.

YENİ İSİMLER

- İşte 21 ilçenin başkan adayları:

1. Bahçelievler - Uğur Yılmaz

2. Bağcılar - Muhammed Yavuz Gültepe

3. Bakırköy - Ahmet Faruk Kuran

4. Bayrampaşa - Mehmet Acar

5. Beyoğlu - Kasım Fırat

6. Büyükçekmece - Mahmut Yusuf

7. Çekmeköy - Erdem Koçoğlu

8. Esenyurt - Toğay Çoban

9. Fatih - Fatih Karaismailoğlu

10. Kadıköy - Ahmet Öztürk

11. Kartal - Haydar Göksoy

12. Kağıthane - Erkan Yıldırım

13. Maltepe - Serkan Bahadır

14. Sancaktepe - Feyzullah Torlak

15. Silivri - Sami Barlas

16. Sultangazi - İmdat Kamacı

17. Şişli - Serkan Polat

18. Tuzla - Şeref Çolak

19. Zeytinburnu - Mustafa Yalçınkaya

20. Küçükçekmece - Nejat Öztürk

21. Adalar - Uğur Sina Şen