AK Parti’de İstanbul değişimi

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AK Parti’de 8 Şubat’ta gerçekleştirilecek 8. Olağan İstanbul İl Kongresi öncesi önemli bir gelişme yaşandı. AK Parti İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir, İstanbul’da 21 ilçenin başkan adayını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yıla girerken AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na iki gün üst üste ziyarette bulundu. Erdoğan teşkilat mensuplarıyla yeni döneme ilişkin toplantı yaptı. Yoğun geçen görüşmelerde yeni dönemde birlikte yol yürünecek isimler üzerinde çalışmalar yapıldı ve listelere son şekli verildi. Dün akşam saatlerinde ise sıcak bir gelişme yaşandı. Bağcılar Belediye Başkanı ve aynı zamanda AK Parti İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda İstanbul’daki 21 ilçenin yeni başkan adaylarının belirlendiğini ifade etti.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de adayları kutlarken ilçe başkanları ve yönetimlerine tüm emekleri ve hizmetleri için teşekkür etti.
YENİ İSİMLER
- İşte 21 ilçenin başkan adayları:
1. Bahçelievler - Uğur Yılmaz
2. Bağcılar - Muhammed Yavuz Gültepe
3. Bakırköy - Ahmet Faruk Kuran
4. Bayrampaşa - Mehmet Acar
5. Beyoğlu - Kasım Fırat
6. Büyükçekmece - Mahmut Yusuf
7. Çekmeköy - Erdem Koçoğlu
8. Esenyurt - Toğay Çoban
9. Fatih - Fatih Karaismailoğlu
10. Kadıköy - Ahmet Öztürk
11. Kartal - Haydar Göksoy
12. Kağıthane - Erkan Yıldırım
13. Maltepe - Serkan Bahadır
14. Sancaktepe - Feyzullah Torlak
15. Silivri - Sami Barlas
16. Sultangazi - İmdat Kamacı
17. Şişli - Serkan Polat
18. Tuzla - Şeref Çolak
19. Zeytinburnu - Mustafa Yalçınkaya
20. Küçükçekmece - Nejat Öztürk
21. Adalar - Uğur Sina Şen