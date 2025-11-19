AK Parti'de 'İmralı ziyareti' toplantısı

Haberin Devamı

TBMM'de 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, cuma günü saat 14.00'te toplanacak. Toplantıda, komisyonun terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gidip gitmeyeceği oylanacak.

Bu oylama öncesi TBMM AK Parti Grubu da yarın kapalı toplantı gerçekleştirecek. Toplantı, saat 15.00'te yapılacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlık edeceği toplantıya komisyon üyesi milletvekillerinin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala da katılacak.

BAHÇELİ: GEREKİRSE BEN İMRALI'YA GİDERİM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin TBMM Grup Toplantısı'nda dün yaptığı konuşmada, "Dürüst ve samimi ölçülerde Terörsüz Türkiye hedefinin hayat ve zemin bulması isteniyorsa, İmralı’ya gidilmesine ayak sürümenin hiçbir manası da olmayacaktır. Sürecin asıl muhataplarından birisiyle doğrudan temas kurulmayacaksa sonuç nasıl alınacak, ilerleme nasıl kaydedilecek? Şayet Meclis’te kurulan komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse, açık açık söylüyorum; alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı’ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten de imtina etmem" ifadelerini kullanmıştı.

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: KOMİSYON EN DOĞRU KARARI VERECEKTİR

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün partisinin TBMM'deki grup toplantısında "MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli de ilk günden itibaren yaptığı cesur, ufuk açıcı açıklamaları ile sürecin bugüne gelmesinde eşsiz katkılar sağladı. Biz de hassas çizgide yürüyerek sürece mihmandarlık yaptık. Bilinen bilinmeyen pek çok badireyi atlattık. Komisyonun fikir ve hedef birliği içindeki çalışmasını son derece kıymetli buluyorum. Ülkemiz demokrasisine birlik ve beraberliğine yaptığı katkılarını takdirle karşılıyor, meclis başkanımızı ve komisyon üyelerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Dünkü değerlendirmeler ışığında müteakip toplantının cuma günü yapıldığı anlaşılıyor. Komisyonun Türkiye, Türkiye'nin güvenli geleceği, milletimizin birlik ve beraberliği için en doğru, en isabetli kararı vereceğine yürekten inanıyorum" diye konuştu.