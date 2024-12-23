AK Parti’de il başkanı değişiyor

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AK Parti teşkilatlarında uzun süredir konuşulan değişim rüzgarı söylentileri netleşmeye başladı. Kulislerden edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’e Dolmabahçe’deki çalışma ofisine çağırdı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmenin ardında sosyal medyada yaptığı açıklamada, 8 Şubat 2025’te yapılacak İstanbul İl Kongresi’nde yeniden aday olmayacağını açıkladı.

BUGÜN TEŞKİLATA DUYURULACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın işaret ettiği ismin ise Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir olduğu ve Özdemir’in adaylığının, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nda bugün yapılacak teşkilat toplantısında, partililere ilan edileceği öğrenildi. Mevcut AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise kongre tarihine kadar görevine devam edecek.

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Özdemir’in İl Başkanlığı görevi için, belediye başkanlığı görevinden istifa edip, yerine Meclis kararıyla yeni bir ismin atanması bekleniyor.

Öte yandan İstanbul’da ilçe kongrelerinin ilki 28 Aralık Cumartesi günü Esenler’de gerçekleşecek. AK Parti’nin, Esenler 8. Olağan Kongresi’nde mevcut ilçe başkanı Emrullah Erkuş, 29 Aralık Pazar günü de Şile’de gerçekleşecek kongrede mevcut ilçe başkanı Erdoğan Akgül ile yola devam etmesi bekleniyor.

2022’DE BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI OLDU

- Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 1983’te doğan Abdullah Özdemir, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra İstanbul Kültür Üniversitesi’nde “Deprem ve Yapılar” alanında yüksek lisans yaptı. Siyasete, Bağcılar İlçe Gençlik Kolları’nda çalışarak başladı. 2014’te AK Parti’den İBB ve Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçilerek bu dönemde, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Teşkilatlanma ve Çevre, Şehircilik ve Kültür biriminde görev yaptı. 2019’da yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçilerek 5 yıl boyunca İBB Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığı’nı üstlendi. Abdullah Özdemir, Bağcılar Belediye Meclisi’nde 2022 yılı nisan ayında yapılan seçimde, belediye başkanlığı görevine getirildi. Özdemir son yerel seçimde yeniden Bağcılar Belediye Başkanı seçildi.