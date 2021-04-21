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Gizem KARAKIŞ / ANKARA
Haber Giriş: 21.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

AK Parti’de ‘gri pasaport’ soruşturması için talimat: Takip edin

Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
AK Parti’de ‘gri pasaport’ soruşturması için talimat: Takip edin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, başkanlık yaptığı önceki günkü AK Parti MYK toplantısında, bazı belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan vatandaşlara gri pasaport sağlanarak yurtdışına çıkarılması ve konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı’nın başlattığı soruşturma gündeme geldi. Erdoğan’ın kurmaylarına “Konuyu takip edin” talimatı verdiği öğrenildi.

AK Parti, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen mülkiye müfettişinin soruşturmasının sonucunda hazırlayacağı rapor doğrultusunda adli ve idari boyutla ilgili düzenlemeleri gündeme getirecek.

YEREL YÖNETİMLER YASASI GÜNDEMDE

Yaklaşık 2 saat süren toplantıdan edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 yıldır çalışılan Yerel Yönetimler Yasa taslağı yeniden gündeme alındı. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin sunduğu 7 maddelik taslakta, belediyeler arası görev ve yetki devri, mali yapı ve finansman, sosyal haklar, belediye başkanlarının emekli olduktan sonraki özlük hakları ve emekli maaşları, teşkilat ve personel yapıları, denetim ve şeffaflık ve teşkilatlanma gibi konuların yer aldığı öğrenildi. Toplantıda 30 büyükşehir dışında kalan 51 ilin bütünşehir olması için tekrar bir çalışma yapılması konusunda karara varıldığı öğrenildi. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AK Parti’nin 11 milyon üyesi olduğunu hatırlatarak, “Kendi gündemimize, kendi icraatlarımıza bakacağız. Tanıtım medyamız, AR-GE birimimiz var. Bütün birimlerimiz gece gündüz çalışıyor. Biz kendi icraatlarımızı anlatmaya devam edelim” değerlendirmesi yaptığı da öğrenildi.

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Gizem KARAKIŞ
Gizem KARAKIŞ
gkarakis@hurriyet.com.tr
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