AK Parti'de flaş değişiklik! Genel Başkan Yardımcısı açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir CNN TÜRK’te Sena Alkan’ın sorularını yanıtladı.

Kandemir’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

2023 MANİSFESTOSUNDA NELER VAR?

Öncelikle teşekkür ediyorum. Bizim için bir başlangıç aslında. Beldelerden başlayan bir sürecin ilçelerde illerde yaptığımız kongrelerin finali bir yönüyle. Bir yönüyle de 2023’ün işaret fişeğini göstereceğimiz, Nasıl bir Türkiye hayal ettiğimizi anlatacağımız bir başlangıç kongresi. 2023’ün bir startı olacak bizim için. İllerde ilçelerde çok güzel bir katılım oldu. 20 senelik bir deneyimimiz var.

Cumhurbaşkanımız kendileri de ifade ettiler. Bir manifesto niteliğinde bir konuşma yapacak. Türkiye’yi nerden aldık nereye getirdik. Bundan sonra nasıl bir Türkiye hayal ediyoruz, bunları aktaracak.

Pandemi ile dev isimli ülkelerin dev olmadıklarını gördük. Avrupa’da sedyelerde insanlar öldü. AK Parti döneminde nereye taşımış olduğunu gördük. Zorluklar sırasında sınanıyorsunuz. Türkiye her zorluktan güçlenerek çıktı.

Bu kongrede yarına dair söyleyecek çok şeyimiz var. 2023’te başaracaklarımız anlatacağız.

Bu yüzyılda nasıl bir Türkiye hayal ediyoruz anlatacağız. Çok önemli bir konuşmaya şahitlik edeceğiz.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Genel başkan vekilliği devam edecektir. Bir komisyon çalıştı, genel başkanımıza arz edeceğiz, uygun görürse eğer delegelerimize taşıyacağız.

MKYK’da rakam ve sayıda bir genişleme olacak gibi duruyor. Cumhurbaşkanımız uygun görülerse MKYK’nın, delegelerin oylarına sunacağız.

Tüzük değişikliği tekliflerimiz olacak. Bir takım iyileştirmeler yapacağız. Delegelerimizde önerilerde bulunacağız.



YENİ YÜZLER GÖRECEK MİYİZ?

İllerde ve ilçelerde yaşadık büyük talep oldu. Gelen başvurulara baktığımızda büyük bir insan kaynağını olduğunu görüyoruz. Ben de bu hikayede yer almak istiyorum görüşünü paylaşan pek çok kişi var.

Bir sene içinde bir buçuk milyon insan kaybettik, bir buçuk milyon kalp demek. Bunun yansımasını il ve ilçe yönetimlerini oluştururken gördük. Biz gayret göstermeye devam edeceğiz diyerek katkı verdiklerini gördük. Aynı şeyi MKYK’da da görüyoruz. Çok ciddi bir talep var. Cumhurbaşkanımız çok titiz bir şekilde inceleyecektir.

Biz yer almak istiyoruz diyorlar. Hep beraber Çarşamba günü göreceğiz. Biz bedel ödemiş bir siyasal hareketiz. Bu millet için ne yapsak bizim için az. Cumhurbaşkanımız her ilde, ilçede milletimize hizmet edecek, sıkıntılarını paylaşacak insanlar bulun dedi. Bugüne kadar isimsiz kahramanlar var, onlarında önerilerini alarak yeni katılımlar oldu.

2023 VİZYONU NE İFADE EDİYOR

AK Parti çok derin bir siyasal hareket. Gençlerle, kadınlarla ilgili önemli siyasi devrimler yaptı AK Parti. Reformcu hareketimizi devam ettireceğiz. Bizim hem ekonomi, hem insan hakları eylem planı ile ilgili olarak reformları devam edecek. Toplumun kanaatini alarak yapıyoruz.

HDP’nin kapatılması tüm demokrasilerde olabilecek bir mesele. Bir parti terörle arasına mesafe koyamamışsa tabi ki hukuk harekete geçer. Bizim ülkemiz hukuk devleti. Bir hukuk konuşsun ondan sonra değerlendirelim.

Biz Türkiye partisiyiz, toplum her kesimini dinliyoruz. Büyüklerimizle el ele bu ülkeyi büyütmek istiyoruz. Yeni ekibimizle geleceğe hazırlanan en iddialı ekibiz.

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