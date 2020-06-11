AK Parti'de Dijital Medya Takip Merkezi kuruldu

AK Parti TanÄ±tÄ±m ve Medyadan Sorumlu Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mahir Ãœnal, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, merkezin gÃ¼nÃ¼mÃ¼z ÅŸartlarÄ± ve ihtiyaÃ§larÄ±na gÃ¶re tasarlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu stÃ¼dyoyu her bir milletvekilimizin kiÅŸisel hesaplarÄ±nda kullanacaklarÄ± iÃ§erikleri Ã¼retmesi iÃ§in kurduk." dedi.

Siyasi partilerin kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olarak medya takibini yapmalarÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret eden Ãœnal, "TanÄ±tÄ±m Medya baÅŸkanlÄ±klarÄ± aynÄ± zamanda hem siyasi partinin algÄ±sÄ±ndan hem de medya ortamÄ±nda kendisiyle ilgili yapÄ±lan haberlerden ve Ã¼retilen iÃ§eriklerin takibinden kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olarak haberdar olmak durumunda." diye konuÅŸtu.

Ãœnal, 2007'de tasarlanan Medya Takip Merkezi'nin, Dijital Medya Takip Merkezine dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼n 2020 yÄ±lÄ±ndaki planlarÄ± Ã§erÃ§evesinde olduÄŸunu belirterek, "Biz bu planÄ± hayata geÃ§irdiÄŸimizde kÃ¼resel salgÄ±nla karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kaldÄ± bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya. KÃ¼resel salgÄ±n aslÄ±nda ÅŸÃ¶yle bir ÅŸey yaptÄ±, fiziksel mesafe ve insanlarÄ±n evlerine kapanmalarÄ±yla beraber aslÄ±nda iÃ§ine girmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dijital Ã§aÄŸÄ±n iÃ§ine girmedik, adeta iÃ§ine dÃ¼ÅŸtÃ¼k. GeÃ§tiÄŸimiz 3 ayda tÃ¼m dÃ¼nyada hÄ±zlÄ± ve akÄ±ÅŸkan olan iletiÅŸim sÃ¼reÃ§leri daha da hÄ±zlandÄ±." deÄŸerlendirmesinde bulundu.



Dijital Takip Merkezi'nde iki farklÄ± Ã§alÄ±ÅŸma yaparak hem iÃ§erik Ã¼reten hem de iÃ§erik takibi yapan bir merkez oluÅŸturduklarÄ±nÄ± anlatan Ãœnal, Ã§ok amaÃ§lÄ± bir stÃ¼dyo oluÅŸturarak diÄŸer yandan internet ortamÄ±nÄ±n takibini oluÅŸturacak bir mekan tasarladÄ±klarÄ±nÄ± aktardÄ±.

Ãœnal, Avrupa'da Fransa ve Almanya'nÄ±n da internet ortamÄ±ndaki dezenformasyona iliÅŸkin bazÄ± Ã¶nlemler aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Dijital Takip Merkezi, ciddi bir dezenformasyonla mÃ¼cadeleyi de aslÄ±nda saÄŸlamÄ±ÅŸ oluyor. Ne kadar sahte gerÃ§eklik Ã¼retilse de yalan, iftira ve dezenformasyon oluÅŸturulsa da hakikat insan iÃ§in bir ihtiyaÃ§tÄ±r. Biz burada gerÃ§ek kiÅŸilerle 2 milyon 100 bin teÅŸkilat mensubumuzla aslÄ±nda bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz. Hem iÃ§erik takibi, il il ve ilÃ§e ilÃ§e, hem de bir iÃ§erik Ã¼retimi oluÅŸturmuÅŸ oluyoruz. Ã‡Ã¼nkÃ¼ siyasi partilerin de kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olarak dijital dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me uyum saÄŸlamalarÄ± ve iletiÅŸimin bu kadar akÄ±ÅŸkan hale geldiÄŸi bir ortamda kendi siyasal iletiÅŸimlerini en doÄŸru ÅŸekilde yapmalarÄ± gerekiyor."

AK Parti'nin 2002'den beri ilklerin partisi olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izen Ãœnal, "AslÄ±nda siyasal partiler iÃ§in bir ilk ve dijital dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n de kaÃ§Ä±nÄ±lmaz bir sonucu. EÄŸer siyaset Ã¼retecekseniz Ã¶ncelikle sizinle ilgili Ã¼retilen iÃ§erikleri doÄŸru takip etmeniz, doÄŸru siyaset oluÅŸturmanÄ±z, kendinizi doÄŸru ifade etmeniz ve sizinle ilgili oluÅŸturulan dezenformasyonla mÃ¼cadele etmeniz siyasetin ve siyasal iletiÅŸimin kaÃ§Ä±nÄ±lmaz bir gerekliliÄŸi." diye konuÅŸtu.Â

Ãœnal, 2018 yÄ±lÄ±nda oluÅŸturduklarÄ± Dijital Genel Merkez Ã¼zerinden TÃ¼rkiye'nin 81 il ve ilÃ§elerinde 2 milyon 100 bin teÅŸkilat mensubunun kendi iÃ§inde haberleÅŸtiÄŸi ve veri paylaÅŸÄ±mÄ±nda bulunduÄŸu bir aÄŸ oluÅŸturduklarÄ±nÄ±, Dijital Medya Takip Merkezi'nin aslÄ±nda kalbinin Dijital Genel Merkezlerinden oluÅŸtuÄŸunu bildirdi.

Ãœnal, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Milletvekillerimiz, MYK ve MKYK Ã¼yelerimiz buraya gelip kendi programlarÄ±nÄ± yapabilecekler. Ã‡Ã¼nkÃ¼ artÄ±k o kadar mecra var ki bu mecralarda Ã¶nemli olan kendi iÃ§eriÄŸinizi doÄŸru ÅŸekilde paylaÅŸmak. BurasÄ± da milletvekillerimizin bÃ¼tÃ¼n Ã§ekim ihtiyaÃ§larÄ±nÄ± karÅŸÄ±layacak. BurasÄ± ÅŸu anda en son teknoloji bir televizyon stÃ¼dyosunda bulunmasÄ± gereken rejisinden, farklÄ± aÃ§Ä±larÄ± ve kameralarÄ±na kadar oluÅŸturulmuÅŸ bir stÃ¼dyo aynÄ± zamanda. Milletvekillerimize burada bÃ¶yle bir hizmet de sunacaÄŸÄ±z."



Ãœnal, sosyal medya platformlarÄ±na yÃ¶nelik, "ArtÄ±k gÃ¼nÃ¼mÃ¼zde her bir siyasinin YouTube kanalÄ±, Instagram, Facebook ve Twitter hesabÄ± var ama bu hesaplarda kullanacaÄŸÄ± iÃ§erik Ã¼retimi konusunda kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olarak sorun yaÅŸÄ±yorlardÄ±." ifadelerini kullandÄ±.





