AK Parti'de büyük kongre... MKYK’ya 39 yeni üye

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1607 delegenin tam kadro yer aldığı AK Parti’nin 8. Olağan Kongresi’nde, partinin ana karar alma organı olan MKYK ile Merkez Disiplin Kurulu, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu’nun asil ve yedek üyelerinin belirlenmesi için oy kullanıldı. Kongrede, Cumhurbaşkanı Erdoğan tek aday olması nedeniyle herhangi bir başkanlık yarışı yaşanmadı. Böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan değişimi sınırlı tuttuğu yeni seçim ekibiyle büyük kongre sürecini tamamlamış oldu.

A TAKIMI TAM KADRO YERİNDE

Erdoğan’ın A takımında yer alan Genel Başkan Vekilleri Efkan Âlâ ile Mustafa Elitaş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Genel Sekreter Fatih Şahin, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekçi, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan, AR-GE Başkanı Mustafa Şen, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Ömer İleri yeniden MKYK listesinde yer aldı. Listede kendine yer bulamayan Vedat Demirözün Örtülü Ödenek’in başına geleceği ifade ediliyor.

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VEKİL SAYISINDA ARTIŞ

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni MKYK’sında vekil sayısını 13’ten 29’a çıkardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis ve parti arasındaki bağı daha da güçlendirmek için bu sayıyı artıracağı belirtiliyordu. O vekillerden bazıları şöyle: “Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Halit Yerebakan, Mustafa Demir, Hulki Cevizoğlu, Nilhan Ayan, Derya Ayaydın ile Sevan Sıvacıoğlu, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü ve Tekirdağ Milletvekili Gökhan Diktaş.”

OĞULLAR YENİDEN LİSTEDE

MKYK listesinde eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek ve eski CHP Milletvekili Aydın Ayaydın’ın kızı Derya Ayaydın ilk kez yer alırken, eski İstanbul Milletvekili Hüseyin Besli’nin oğlu Ömer Faruk Besli de yeniden bu listede kendine yer buldu. TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç da MKYK’ya yeniden girmeyi başaran isimlerden oldu. Arınç, yeni dönemle birlikte MKYK’da kendine 3. kez yer buldu.

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FUTBOLCU EKONOMİST AKADEMİSYEN









Futbolcu Mesut Özil, ekonomist Abdülkadir Develi, eski Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü ekonomist İsmet Gergerli ile akademisyen Zakir Avşar yeni MKYK listesinde yer aldı. Yine, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Cihad Terzioğlu ve Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Sadullah Selman da MKYK listesine girdi. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkan Yardımcılarından Selçuk Sümer ve İstanbul İl Başkan Yardımcılarından Fadime Zehra Şener de listeye girmeyi başardı. Eski Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve eski Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de listede yer aldı.

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KADIN SAYISI AZALDI

Erdoğan, yeni dönemde MKYK’daki kadın sayısını 17’den 12’ye düşürdü. Genel Merkez Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Kongrelerinde değişen Ayşe Keşir ve Eyyüp Kadir İnan da MKYK’ya girmeyi başarırken, son dönemde parti politikalarına yönelik açıklamalarıyla öne çıkan Orhan Miroğlu liste dışı kaldı. Yine, eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, eski Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, Diyanet TV programcısı Nurhayati İnanç, eski hakem Kuddusi Müftüoğlu, emekli general Remzi Albasan da MKYK’ye giremedi.





BAHÇELİ’DEN ANLAMLI ÇİÇEK

KONGREYE MHP Lideri Devlet Bahçeli de çelenk gönderdi. 1071 adet canlı gül bahçesi içerisine 1453 canlı karanfilin işlenmesiyle oval şekilde Türk bayrağı figürünün yer aldığı çiçekte, Türk bayrağının çerçevesi AK Parti’nin beyaz, mavi ve turuncu renkleriyle çevrelendi. AK Parti’nin 23. kuruluş yıldönümü için 23 adet beyaz orkide parterleri yapıldı. MHP’nin sosyal medya hesabından da şu açıklama yapıldı: “Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, AK Parti 8’inci Olağan Büyük Kongresi’ne milli birlik ve kardeşliği simgeleyen özel bir çiçek aranjmanı göndermiştir. Bu anlamlı armağan: 1071 adet gül ile Malazgirt Zaferi’ni, 1453 adet karanfil ile İstanbul’un Fethi’ni, Türk Bayrağı çerçevesi ile birlik ve dayanışmayı, 23 beyaz orkide ile AK Parti’nin 23 yıllık yönetimini temsil etmektedir. Sayın Genel Başkanımızın bu takdiri, güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesidir.”





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İSTİFA EDENLER MKYK’YA GİRDİ

Kongrede, son dönemde partilerinden istifa ederek AK Parti’ye geçen isimlerin neredeyse tamamı listeye girdi. Gelecek Partisi’nin kurucularından Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun ile Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, İYİ Partili Konya Milletvekili eski futbolcu Ünal Karaman, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu ve İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz yeni MKYK’da yer aldı.

YAZICI’DAN YENİ REKOR

AK Parti’nin kuruluşundan bu yana geçen 23 yıldır tüm MKYK’larda görev alan tek isim olan Hayati Yazıcı kendi rekorunu yenileyerek bir kez daha MKYK’ya girmeyi başardı. Ayrıca 2006 yılında gerçekleşen AK Parti 2. Olağan Büyük Kongresi’nde MKYK’ya seçilen en genç üye olan Çevre ve Şehircilik Başkanı Karaaslan, bu tarihten itibaren yapılan tüm kongrelerde MKYK’ya girmişti. Karaaslan yeni MKYK’da da kendisine yer buldu.



3 YENİ BAŞKANLIK KURULDU

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Dünkü kongrede, yapılan tüzük değişikliği ile Türk Devletleri ile İlişkilerden Sorumlu, Sağlık Politikalarından Sorumlu, Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu birimler kuruldu.

10 PARTİDEN TEMSİLCİ

Kongreye, Cumhur İttifakı ortakları MHP, BBP, DSP, HÜDA PAR ile muhalefet partilerinden CHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah (YRP) ve Saadet Partisi (SP) davet edilmiş; DEM Parti’ye ise davet gitmemişti. Daha sonra gelen eleştiriler üzerine Gelecek ve DEVA Partilerine de gecikmeli davet gittiği açıklanmıştı. Dünkü kongreye YRP, DEVA ve Gelecek Partilerinden katılım olmadı. Cumhur İttifakı ortağı MHP’den Genel Başkan Yardımcıları Zühal Topçu ve Yaşar Yıldırım; CHP’den ise Genel Başkan Yardımcıları Volkan Demir ve Aylin Nazlıaka salonda hazır bulundu. Kongreye ayrıca Anavatan Partisi, BBP, DSP, DYP, HÜDA PAR, İYİ Parti, SP, Vatan Partisi de temsilci gönderdi.

İŞTE MERKEZ YÜRÜTME KURULU (MYK) LİSTESİ



Efkan Ala (Başkanvekili) Mustafa Elitaş (Başkanvekili)

Eyüp Kadir İnan (Gnl Sek.)

Ömer Çelik (Sözcü)

Hayati Yazıcı (Siy ve Huk İşl)

Ahmet Büyükgümüş (Tşk Bşk)Ali İhsan Yavuz (Seçim İşl)

Faruk Acar (Tan-Medya Bşk)

Zafer Sarıkaya (Dış İlşk)

Prof. Dr. Kürşad Zorlu (Türk Devletleri ile lişkiler Başkanı)

Fatma Betül Sayan Kaya (Sosyal Politikalar Başkanı)

Mustafa Demir (Yerel Yönt.)

Nihat Zeybekci (Ekonomi)

Belgin Uygur (Sivil Toplum)

Prof. Dr. Hasan Basri Yalçın (İnsan Hakları)

Ahmet Baha Öğütken (Mali ve İdari İşler Başkanı)

Sevilay Tuncer (Çevre)

Mustafa Şen (AR-GE)

Ömer İleri (İletişim Teknoloji)

Prof. Dr. Hüseyin Yayman (Kültür Sanat)

Prof. Dr. Halit Yerebakan (Sağlık Pol. Bşk.)

Tuğba Işık Ercan (Kadın Kol.)

Yusuf İbiş (Gençlik Kolları)

75 KİŞİLİK YENİ MKYK LİSTESİ

- Abdülkadir Develi

- Abdurrahman Akyüz

- Ahmet Baha Öğütken

- Ahmet Bilal Kıymaz

- Ahmet Büyükgümüş

- Ahmet Mücahit Arınç

- Ali İhsan Yavuz

- Ayşe Keşir

- Aziz Babuşcu

- Belgin Uygur

- Cengiz Tokmak

- Cihad Terzioğlu

- Çiğdem Karaaslan

- Derya Ayaydın

- Dursun Ataş

- Efkan Ala

- Erkan Güral

- Erkan Kandemir

- Eyyüp Kadir İnan

- Fahrettin Yahşi

- Fatih Sadullah Selman

- Fatih Şahin

- Fatma Betül Sayan Kaya

- Fadime Zehra Şener

- Gökhan Diktaş

- Halit Yerebakan

- Hamza Dağ

- Hasan Basri Yalçın

- Hayati Yazıcı

- Haydar Ali Yıldız

- Hilal Kalyoncu Koç

- Hilmi Türkmen

- Hülya Terzioğlu

- Hüseyin Yayman

- İdris Nebi Hatipoğlu

- İsmet Gergerli

- Kürşad Zorlu

- Mahir Ünal

- Mehmet Kırmızı

- Melek Duman

- Mehmet Umut Tuncer

- Menderes Türel

- Mesut Özil

- Muhammed Faruk Acar

- Mustafa Demir

- Mustafa Elitaş

- Hulki Cevizoğlu

- Mustafa Nedim Yamalı

- Mustafa Özkan

- Mustafa Şen

- Naim Makas

- Nihat Zeybekci

- Nilhan Ayan

- Osman Gökçek

- Ömer Çelik

- Ömer Faruk Besli

- Ömer İleri

- Ömer Serdar

- Önder Matlı

- Sadettin Hülagü

- Selçuk Sümer

- Serap Yazıcı Özbudun

- Serpil Kavrak

- Sevan Sıvacıoğlu

- Sevilay Tuncer

- Seyithan İzsiz

- Temel Başalan

- Türk İslam Karakoç

- Umut Arman Sonay

- Ünal Karaman

- Veli Arslan

- Yusuf Ziya Yılmaz

- Zafer Sırakaya

- Zakir Avşar

- Ziya Serdar Kılıç