AK Parti'de büyük kongre... Kadrolar değişken ilkeler sabit

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 8. Olağan Büyük Kongresi’nde yeni döneme ilişkin önemli mesajlar verirken özetle şunları söyledi: “Sizler bu hareket için yüreğinizi ortaya koydunuz. Sizler bu dava için gövdenizi ortaya koydunuz. İlk günden beri bu partiye, bu kardeşinize sahip çıktınız. Rabbim, hepinizden tek tek razı olsun diyorum. Bugün bir kere daha şunu ifade etmek isterim ki; bizim râm olacağımız tek merci Türk milletidir. Bizim içinde yaşamaktan şeref duyacağımız tek devlet Türkiye’mizdir. Bizim okuyacağımız tek marş İstiklal Marşı’dır. Bizim gölgesinde güven bulacağımız tek bayrak, rengini şehitlerimizin mübarek kanından alan ay yıldızlı al bayrağımızdır. Bizim hayattayken üstünde, öldükten sonra altında huzurla yatacağımız tek yer, şehit kanlarıyla yoğrulmuş kutsal vatan topraklarımızdır. Bizim uğruna varlığımızı feda etmekte bir an bile tereddüt etmeyeceğimiz tek değerimiz itikadımızdır, imanımızdır, inancımızdır. Bizim dünyanın her bir köşesine taşımak için koşturacağımız tek ülkümüz adalettir, hakkaniyettir, insanlıktır. Gerisi günlük hayatın gaileleri içinde hepimizin yaşadığı, yaşayacağı teferruatlardır.

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Biz, ‘Niyet hayr, akıbet hayr” sözünün kılavuzluğunda gönül verdiğimiz bu güzel sevda yolunda kararlılıkla yürümeyi sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı’nın bu ilk kongresini de işte bu uzun yolculuğun yeni bir nefeslenmesi, tazelenmesi, yeni bir kilometre taşı olarak görüyor; kongremizin hayırlara vesile olmasını Allah’tan temenni ediyoruz.

GENÇLERE VE KADINLARA

Partimizin tüm kademelerinde hem bayrağı devreden hem de bayrağı devralan arkadaşlarımızdan her zamankinden daha çok, daha azimli, daha gayretli, daha verimli çalışmalar bekliyoruz. Hiç şüphesiz en büyük görev, sorumlusu oldukları birimin yöneticisi sıfatıyla ana kademe kadrolarımıza düşüyor. Partimizin ülkemizde tüm hanelere girebilmesini sağlayan lokomotif teşkilatımız olan Kadın Kollarımızdan daha fazla gayret göstermelerini istiyorum. Türkiye’yi önce 2053, sonra 2071 vizyonlarıyla buluşturacak olan geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizden talebim gençliğin tüm dinamizmini partimize taşımalarıdır.

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Bu öyle bir sevdadır ki; burada isimler fanidir, baki olan tek şey davadır. Partimizin politikaları dinamik, kadroları değişken ama ilkeleri sabittir. İşte bu anlayışla AK Parti bayrağını ilk açtığımız günden beri köklerimize ve kurucu değerlerimize bağlı bir şekilde yükseltmeye devam ediyoruz.

GÜL BAHÇESİNİ KENDİMİZ KURDUK

Önümüzdeki Ağustos’ta 24 yaşını bitirip gürbüz bir delikanlı olarak mücadelesine devam edecek AK Parti’nin gerisindeki gücü, sırrı, hikmeti merak edenlerin bakacağı yer, işte bu köklerdir. Üye sayısıyla, dünyanın en büyük partileri sıralamasında ilk 5’te yer alan bir siyasi kuruluşuz. Bundan 4 ay önce, iktidardaki 22 yılımızı şanla, şerefle, dünya siyaset literatürüne geçen muazzam bir başarıyla tamamladık. Bu eşsiz başarıya, öyle çilingir sofralarında kadeh tokuşturarak, kaynağı belirsiz balya balya paralardan kuleler yaparak ulaşmadık. Bu tarihi başarıyı, milletimizin umutlarını, beklentilerini, hayallerini siyasete taşıyarak yakaladık. Yola çıkarken kimse bize gül bahçesi vaat etmemişti; biz o gül bahçesini kendi ellerimizle adım adım kurduk. Nice tuzağı bozarak, nice engeli aşarak, gönül bahçelerine diktiğimiz gülleri tek tek suladık, besledik, büyüttük.”





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MUHALEFETE: TOKSİK DEMOKRASİ

Ülkemizde muhalefet, maalesef, sürekli demokrasi krizi çıkartarak, sandıkta alamadığı yetkiyi iç ve dış güçlerden devşirme hevesinden hiç vazgeçmemiştir. Muhalefetin seçim kazanmak için terör örgütleriyle, anti-demokratik güç merkezleriyle işbirliği yapacak kadar gözünü karartması, ülkemizi ‘toksik demokrasi’ sorunuyla karşı karşıya getirmiştir. Bu sorunla özellikle son iki seçimde ciddi biçimde muhatap olduk. Sözde ittifak ve uzlaşı süreçleri, şeffaf olarak değil kapalı kapılar ardında kurulan pazarlık masalarında yürütüldü. Daha iki sene öncesinde ülkeyi beraber yönetmeye talip olanların, daha sonra gırtlak gırtlağa kavgaya tutuştuğunu hep beraber takip ettik. Ülkemizin ve milletimizin her meselesinin çözüm adresi gibi bu toksik demokrasinin panzehiri de AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hem vesayetin hem siyasi istikrarsızlığın hem de toksik demokrasinin önündeki en büyük engeldir.

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YA SİLAH YA SİVİL SİYASET

Terörsüz Türkiye ideali, unutmayın her kesimden vatandaşımızın yürekten desteklediği geniş tabanlı bir milli mutabakatın ifadesidir. Hiçbir demokratik ülke, terörün silahına da, siyasi örgütlenmesine de, sivil toplum görünümlü uzantılarına da tolerans gösteremez. Terörle siyaset, terörle demokrasi aynı anda bir arada bulunamaz. Bunun için ‘ya terör ya demokrasi’ diyoruz; ‘ya silah ya sivil siyaset’ diyoruz. Türk’e de, Kürt’e de, Sünni’ye de, Alevi’ye de hiçbir faydası olmayan dış kaynaklı fitne ürünü bir literatür yığınıyla boğuşmaya vaktimiz yok. Yeni bir dünya kurulurken, terör belası başta olmak üzere Türkiye’nin de safralarından kurtulması gerekiyor. Terörün, şiddetin, silahın karanlık gölgesinin ülkemizin ve bölgemizin üzerinden tamamen çekileceği günler inşallah çok yakındır. Türkler, Kürtler, Araplar olarak hep beraber kenetlenecek; tam 40 yıldır evlatlarımızın kanı üzerinde yükselen terör duvarını yıkıp atacağız.

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KAOS BARONLARI

AK Parti döneminde sermayelerine sermaye katan iş dünyasının içindeki bir grup, kirli muhalefet anlayışını yeniden devreye alma çabasındadır. Geçmişte manşetler ve ellerindeki finans-kapital üzerinden siyasetçileri tehdit eden bu ekibin tek derdi; kayıplarını devlet hazinesinden yeniden tazmin etmektir. Aslında biz bunlara, ülkemizi büyüterek, geliştirerek zincirlerinden kurtulma, küresel düzeyde eşit şartlarda rekabet etme şansı verdik. Ama demek ki zihinler temizlenmeden, sadece zincirlerden kurtulmak insanları ve kurumları özgür kılmaya yetmiyor. Kaos baronlarına diyoruz ki; bu devlet ve millet sizin rüyalarınızı kâbusa dönüştürme iradesine, gücüne, kudretine sahiptir. İşinizi düzgün yaptığınız, ülkemize değer kattığınız, milletimize istihdam sağladığınız müddetçe hep yanınızda olduk, olmayı da sürdürürüz. Ancak eski kötü alışkanlıklarınızda ısrar ederseniz, biz de size buna göre muamele ederiz.

KAYITDIŞI SİYASET

Siyaset yapmak istiyorsanız, işte er meydanı. Ülkemizde şu an 170’in üzerinde siyasi parti var. Bunlara bir tane daha eklenirse demokrasimiz daha da zenginleşir. Ama ‘kayıtdışı siyaset’ yapma dönemi artık kapanmıştır. Yeni Türkiye’de kayıtdışı ekonomiye de kayıtdışı siyasete de yer yoktur. Bu sözlerim, sadece siyaset heveslisi sermaye temsilcilerine değil, aynı zamanda komprador burjuvazinin gönüllü taşeronluğuna soyunan muhalefet partilerinedir.

BAHÇELİ İSMİNİ TARİHE YAZDIRDI

Pensilvanya’daki hain başının ölümü sonrasında bu örgüt, yurtdışında da çöküş ve dağılma dönemine girmiştir. FETÖ tehdidi bertaraf edilene kadar bu hain yapıyla mücadelemiz içeride ve dışarıda kararlılıkla sürecektir. FETÖ’yü ve 15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsünü, AK Parti’yi yıpratma aracı haline dönüştürmek isteyenler de tarih önünde hesap vereceklerdir. Bu vesileyle 15 Temmuz gecesi milletimizin sokaklardaki şanlı direnişiyle kurduğu Cumhur İttifakı ortağımız MHP’ye ve onun kıymetli Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye hassaten teşekkür ediyorum. MHP ve Sayın Bahçeli, Cumhur İttifakı çatısı altında ülkemizin kronik tüm sorunlarının çözümünde ön açıcı, kolaylaştırıcı, destekleyici, yapıcı tavırlarıyla Türk siyasi tarihine isimlerini şimdiden yazdırmışlardır.

HEYECANLI BİR EKONOMİK ATILIM

Deprem ve salgın başta olmak üzere çeşitli sebeplerle maruz kaldığımız konjonktürel sıkıntılar geçicidir. Türkiye, büyük bir dönüşümün ve heyecan verici bir ekonomik atılımın eşiğindedir. Bölgemizdeki gelişmeler bu süreci kolaylaştıracak ve hızlandıracaktır. Yaklaşık 2 yıldır uyguladığımız yeni ekonomi politikalarının etkisini görmeye başladık. Merkez Bankamızın rezervleri 173 milyar doları aşarak Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Enflasyondaki düşüş hızlanarak devam edecek.

İLK KONUŞMA DIŞARIDA

MUHASEBEMİZİ YAPTIK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yine bu süreçte kendi iç muhasebemizi de yapma imkânı bulduk. Yenilenmiş, soluklanmış ve güç toplamış olarak bugünden itibaren artık yeni bir döneme bismillah diyoruz” dedi. Erdoğan, kongre salonuna girmeden önce dışarıdaki partililere yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:





MUHASEBEMİZİ YAPTIK

“Adında ak, ışığında istikbal olan bir hareketin mensupları olarak bugün gururluyuz, sevinçliyiz. AK Parti’ye yakışır bir kardeşlik ikliminde, kavgasız, gürültüsüz, hepsinden önemlisi şaibesiz bir şekilde bu süreci bugünlere kadar getirdik. Bizzat katıldığım 29 il kongremizde dava arkadaşlarımla kucaklaştık. Milletimizde olan gönül köprülerimizi tekrar sağlamlaştırdık. Yine bu süreçte kendi iç muhasebemizi de yapma imkânı bulduk.

MİLLETİN GÖNLÜNDE YER

Yenilenmiş, soluklanmış ve güç toplamış olarak bugünden itibaren artık yeni bir döneme bismillah diyoruz. Bu yeni dönemde de gayemiz aziz milletimizin hayır duasını almaktır. Şu güzelliğe bak. Şu katılıma bak. Bu davanın erleri soğuk filan dinlemiyor. Kar, bora, fırtına dinlemiyor. Aynen yoluna devam ediyor. Amacımız milletin gönlünde yer etmek. Milletin hayır duasına, rızasına, desteğine mazhar olmaktır. Teşkilatından tutunuz bu vizyonu, bu anlayışı bu bakış açısını muhafaza etmelerini bilhassa rica ediyorum. Bunun için sizlerden her zamankinden daha fazla gayret bekliyorum. Geleceğimizin teminatı sevgili gençler özellikle sizlere sesleniyorum. Devraldığınız kutlu emanete sonuna kadar sahip çıkmaya var mısınız?

KİMSE DURDURAMAZ

Türkiye’yi önce 2053, ardından da 2071 vizyonuyla inşallah sizler buluşturacaksınız. Siz çalıştığınız müddetçe Allah’ın izniyle bu milletin müreffeh yarınlara yürüyüşünü kimse durduramaz, hiç kimse engelleyemez. AK Partimizin mihenk taşı hanım kardeşlerime sesleniyorum. Sizlerin olmadığı bir hareket asla başarıya ulaşamaz. Kadınların omuz vermediği, sahip çıkmadığı bir mücadele başarı kazanamaz. Sizler 24 yıldır ilmek ilmek ördüğünüz bu davayı Allah’ın izniyle çok daha yükseklere taşıyacaksınız. Sordum, dedim şu anda dışarıda katılım ne kadar? Cevap geldi. Evet. Dışarıdaki şu katılım 60 bin. Teşkilatımızın her kademesinde görev alan kardeşlerim, sizler aldığınız emaneti taşıdığınız muazzam bir sorumluluk bilinciyle en güzel şekilde temsil edeceksiniz. Sizlere güveniyorum.”

NOTLAR

SÖYLENSİN ŞARKIMIZ

AK Parti’nin 8. Olağan Kongre’si için Türkiye’nin dört bir yanından gelen partililer sabah saatlerinde Ankara Arena Spor Salonu’nu doldurdu. Kongrede ana slogan ‘Adında AK, ışığında istikbal’ olurken, 17 alt slogan da yer aldı. Kongre için iki yeni şarkı hazırlandı. Sözleri Ertan Aydın’a, müziği ise Yücel Arzen’e ait “Söylensin Şarkımız” parçasının yanı sıra söz ve müziği Yücel Arzen’e ait “Bir Kurtuluş Mehteri” parçası da salonda ilk kez çalındı. Bilkent Senfoni Orkestrası’nın eşlik ettiği şarkıları solistler Ece Karaduman, İlayda Sono ve Ayşegül Kaplan seslendirdi. Kongrede AK Parti’nin proje ve icraatlarının anlatıldığı 4 dakika 40 saniyelik tanıtım filmi gösterildi.





KONUŞMASI 5 BAŞLIKTAN OLUŞTU

Erdoğan, dışarıda yaptığı konuşmanın ardından eşi Emine Erdoğan ile salona alkışlar ve sloganlar eşliğinde girdi. Partililer Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı cep telefonlarının ışıklarını açarak karşıladı. Erdoğan’ın konuşması selamlama ve kapanışın dışında 5 başlıktan oluştu. Genel ve güncel siyasetle ilgili mesajlar veren Erdoğan, aynı zamanda yatırımlar, hizmetler ve ekonomi, Türkiye Yüzyılı Reform Programı, dış politika ve aile, kadınlar, gençler ve dijitalleşme başlıklarında değerlendirmelerde bulundu.

AK PARTİ’YE KATILDILAR

Kongrede, İYİ Parti’den istifa eden Ünal Karaman ve Mehmet Selim Ensarioğlu ile Gelecek Partisi’nden istifa eden Serap Yazıcı Özbudun da AK Parti’ye katıldı. Erdoğan, Karaman, Ensarioğlu ve Özbudun’un rozetlerini taktı.

Kongreye katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu ve Alper Akdoğan, İYİ Parti’den istifa eden milletvekillerine rozet takılacağı netleşince salonu terk etti.

DELEGELERE ÖZEL İMZALI SAAT

1607 delegeye 4 bin lira değerinde özel imzalı saat hediye edildi. Erdoğan’ın 26 Şubat’taki doğum gününü kutlayan pankartlar da asıldı.