AK Parti’de Büyük Kongre 28 Şubat’ta

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MKYK’da ve Genel Merkez’de yapılacak değişimin beklendiği AK Parti’de olağan kongre süreci 3 Eylül’deki MKYK toplantısında resmen başlamıştı. İlk olarak mahalle delege seçimlerini yapan, ardından belde ve ilçe kongre sürecine başlayan AK Parti, bu aşamayı aralık ayının başına kadar tamamlayı planlıyor. Bu kapsamda, il kongrelerinin ilki 30 Kasım’da Kahramanmaraş’tan başlatılacak. Bu süreç de ocak ayının ortasına kadar bitirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı Kahramanmaraş kongresinin ardından, değişimin en çok beklendiği Ankara ve İstanbul başta olmak üzere bazı büyükşehirlerin kongrelerine yönelik de bir planlama yapıldı.