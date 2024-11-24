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AK Parti’de Büyük Kongre 28 Şubat’ta

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Büyük Kongre#MKYK
AK Parti’de Büyük Kongre 28 Şubat’ta
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2024 07:00

AK Parti’de 8. Olağan Büyük Kongre tarihi belli oldu. Edinilen bilgilere göre, 28 Şubat’ta 8. Olağan Büyük Kongresi’ni yapmayı planlayan AK Parti’de öncesinde gençlik ve kadın kollarının kongreleri yapılacak.

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MKYK’da ve Genel Merkez’de yapılacak değişimin beklendiği AK Parti’de olağan kongre süreci 3 Eylül’deki MKYK toplantısında resmen başlamıştı. İlk olarak mahalle delege seçimlerini yapan, ardından belde ve ilçe kongre sürecine başlayan AK Parti, bu aşamayı aralık ayının başına kadar tamamlayı planlıyor. Bu kapsamda, il kongrelerinin ilki 30 Kasım’da Kahramanmaraş’tan başlatılacak. Bu süreç de ocak ayının ortasına kadar bitirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı Kahramanmaraş kongresinin ardından, değişimin en çok beklendiği Ankara ve İstanbul başta olmak üzere bazı büyükşehirlerin kongrelerine yönelik de bir planlama yapıldı. 

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#AK Parti#Büyük Kongre#MKYK

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