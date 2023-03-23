AK Parti’de bir ilk: e-temayül

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Bu kapsamda, 25 Mart’ta il başkanlıkları üzerinden teşkilatlara, bölgelerinde milletvekili aday listelerinde kimlerin yer almasını istediği sorulacak. İlk kez genel seçimler öncesinde elektronik ortamda yapılacak temayül yoklamasının sonuçları genel merkez sistemine düşecek ve sonuçlar açıklanmayacak. Temayül komisyonunda görevlendirilmeler yapılabilecek, bu nedenle MYK ve MKYK üyesi 73 ismin 25 Mart’ta Ankara’da olmaları istendi.

MÜLAKAT DA YAPILACAK

Erdoğan’ın bizzat üzerinde çalıştığı listelerin belirlenmesinde tek etken temayül yoklamaları olmayacak. Temayül yoklamasının ardından öne çıkan adaylar genel merkeze çağrılarak mülakat yapılacak. Temayülde öne çıkan isimlerin, her ilde yapılan ankette de çıkması, listede isminin yer almasında etkileyici olacak.

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YAKLAŞIK 6 BİN BAŞVURU

Öte yandan, AK Parti’ye milletvekili aday adaylığı başvuru sayısı 6 bine yaklaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başta olmak üzere, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır ve Erol Kaya, Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü ve Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar gibi isimlerin adaylık başvurusunda bulunmadığı öğrenildi. Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise dün İzmir’den yeniden aday adayı oldu.