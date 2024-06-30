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AK Parti'de 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı' Kızılcahamam'da başladı

Güncelleme Tarihi:

#AK PARTİ#ANKARA#Politika
AK Partide Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı Kızılcahamamda başladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 14:01

AK Parti'nin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde düzenlediği 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Kampı', bugün başladı. 3 gün sürecek kampta, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediye başkanlarına hitap etmesi bekleniyor.

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AK Parti, 30 Haziran- 2 Temmuz tarihleri arasında Kızılcahamam'da yerel yönetimler kampı düzenledi. Kampın ilk gününde, Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş belediye başkanlarıyla 'Tecrübe Paylaşımı ve Sohbet Programı'nda bir araya gelecek. Kampın 2'nci gününde 31 Mart yerel seçim sonuçları ve parti çalışmalarının yanı sıra ekonomi, enerji, tarım, ulaştırma, kültür ve turizm ile çevre konuları görüşülecek.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanlarına hitap edecek ve ardından genel istişare ve değerlendirme yapılacak. Kampta, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da birer sunum yapması bekleniyor. Kampın son günü ise genel değerlendirmenin ardından Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde; Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz da görev alanlarıyla ilgili sunum yapacak ve kamp sona erecek.

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#AK PARTİ#ANKARA#Politika

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