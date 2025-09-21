×
AK Parti’de ‘bayrak’ değişimi

Eylül 21, 2025 07:00

AK Parti, olağan kongresinin ardından son 1 aydır Muğla, Çanakkale, Adıyaman, Niğde, Tunceli, Bitlis, Elazığ ve Ordu olmak üzere toplamda 8 ilde yaptığı bayrak değişikliğinin ardından yeni il başkanlarının yönetimleriyle birlikte göreve başlayacaklarını açıkladı.

AK Parti’den yapılan açıklamada şunlar aktarıldı:

8 İL BAŞKANI

“Kongre sonrasında şehirlerdeki çalışmalarımızın istediğimiz düzeyin altında kalması değişime dair sürecin ana eksenini oluşturmuştur. Söz konusu görev değişimleri, AK Parti’mizin sadece siyasi parti değil aynı davada birlikte mücadele eden bir aile olmasının nezaketine ve anlamına uygun şekilde yürütülmektedir. Teşkilatlarımızdaki görev değişimleri, bir gelenek olarak aramızdaki kardeşliği ve çalışmalarımızdaki enerjiyi daha üst bir noktaya taşıyacaktır. Temel amacımız Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nın inşasına devam etmek için gireceğimiz 2028 seçimlerinden en güçlü neticeyi alacağımız kadrolarımızla mücadelemize devam etmektir.”       

 

 

