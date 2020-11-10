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Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 10.11.2020 - 22:38 | Son Güncelleme:

AK Parti'de atama: Efkan Ala'ya yeni görev

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AK Parti'de atama: Efkan Ala'ya yeni görev
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AK Parti Bursa Milletvekili, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Efkan Ala, AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Eski İçişleri Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdiriyle AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz’ın yerine Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliği ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi.

Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Lütfi Elvan’ın atanmasının ardından boşalan Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine seçildi.

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