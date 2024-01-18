AK Parti'de 48 ilin belediye başkan adayı tanıtılıyor... Ankara ve İzmir adayı da belli oluyor

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AK Parti'de ikinci aday tanıtım toplantısı gerçekleşiyor. 7 Ocak’ta İstanbul’da düzenlenen ilk programda 26 ilin belediye başkan adaylarını tanıtılmıştı. Ankara’daki ikinci aday tanıtım toplantısında 17 büyükşehir ve 31 ilin adayı açıklanacak.

AK Parti kalan 7 ilde de MHP’nin adaylarını destekleyecek.

ANKARA VE İZMİR ADAYI BELLİ OLACAK

ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenecek tanıtımda en çok merak edilen ise Ankara ve İzmir adaylarının kimler olacağı.

İstanbul'da olduğu gibi Ankara'daki aday tanıtım toplantısında, ilçe belediye başkan adayları açıklanmayacak. Ocak ayının sonunda tüm adayların kamuoyuna tanıtılacağı programın düzenlenmesi planlanıyor.

SEÇİM BEYANNAMESİ BAŞKA BİR PROGRAMDA AÇIKLANACAK

AK Parti'nin yerel seçim beyannamesi, ilerleyen günlerde düzenlenecek ayrı bir programla açıklanacak.

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Gözden Kaçmasın Yavaş’ın rakibi Altınok Haberi görüntüle

Beyannamede; aralarında kültürel belediyecilik, sosyal belediyecilik ile güvenli ve dirençli şehirlerin de bulunduğu 8 başlık olması bekleniyor.

CNN TÜRK Muhabiri Duygu Ayaz Bayram: Bugün açıklanacak iller arasında Ankara ve İzmir de var. Ankara için Turgut Altınok'un adı kesin gibi görülüyor. İzmir için de Hamza Dağ ismine kesin gözüyle bakılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önce bir açılış konuşmasını bekliyoruz, ardından da 48 ilin adaylarını tek tek açıklamasını bekliyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerde yapılan programlarda ilçe belediye başkan adaylarının duyurulmasını bekliyoruz.

AK Parti'de seçim beyannamesinin de açıklanması bekleniyor. Bunun için de Ocak sonu işaret ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçim sürecinde 50 ili ziyaret etmesi bekleniyor. MHP ile yapılan işbirliği kapsamında bazı illerin ortak ziyaret edilmesi de gündemde.