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AK Parti'de 4 il başkanlığına atama

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#AK Parti#İl Başkanları#Atama Kararları
AK Partide 4 il başkanlığına atama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2026 22:24

AK Parti'de Tunceli, Ardahan, Karaman ve Afyonkarahisar, il başkanlıklarına atama yapıldı.

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AK Parti Teşkilat Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Tunceli İl Başkanlığına Recai Hazar, Ardahan İl Başkanlığına Hasan Şenel, Karaman İl Başkanlığına Adem Küçükyarma ve Afyonkarahisar İl Başkanlığına Özgür Kavak'ın atandığı belirtildi.

AK Partide 4 il başkanlığına atama

Açıklamada, eski il başkanlarına bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür edilerek, yeni görevlendirilen il başkanlarına başarı dileğinde bulunuldu.

AK Partide 4 il başkanlığına atama

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AK Partide 4 il başkanlığına atama

 

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#AK Parti#İl Başkanları#Atama Kararları

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