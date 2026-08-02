AK Parti’de 25’inci yıl hazırlığı

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Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleştirilecek etkinliklerle yapılacak kutlama programlarının bir aya yakın sürmesi planlanıyor.

PARTİ ALMANAĞI

- Programlar kapsamında 1-14 Ağustos tarihleri arasında AK Parti’nin 25 yıllık süreçte hayata geçirdiği belirtilen hizmet ve projeleri konu alan video, klip ve görseller dijital platformlarda paylaşılmaya başlandı.

- 81 il başkanlığında düzenlenecek “vefa toplantıları” ile kuruluşundan bu yana partide görev alan isimler bir araya gelirken, yaşamını yitiren partililer için de mevlit programları düzenlenecek. Hazırlanan parti almanağı da vatandaşlara dağıtılacak.

- 25. yıla özel hatıra para basılacak ve özel olarak bestelenen 25. yıl marşı ilk kez Başkent Millet Bahçesi’ndeki programda dinletilecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendi sesinden okuduğu şiirlerden oluşan özel bir albüm de piyasaya sürülecek.

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- Kuruluş yıldönümü nedeniyle bir yıl içerisinde Türkiye genelinde 25 milyon fidan dikilmesi planlanıyor.

BEŞTEPE’DE YOL HARİTASI AÇIKLANACAK

“Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır” sloganıyla yapılacak kutlamalarda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 14 Ağustos akşamı Başkent Millet Bahçesi’nde önemli bir konuşma yapacak. Önemli mesajlar vermesi beklenen Erdoğan’ın 25 yıl boyunca yaşanan gelişmelerin yanı sıra “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda ikinci çeyrek asra ilişkin yol haritasını açıklayacağı aktarılıyor.