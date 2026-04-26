AK Parti’de 25. yıl hazırlığı

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre “huzur” ve “istikrar” temalı sloganlar öne çıkarken, özellikle Erdoğan için “Türkiye’yi bir huzur ve istikrar adası olarak korumayı başaran lider” teması üzerinde çalışılıyor.

SEÇİM KAMPANYASI İÇİN

AK Parti, 2027 Kasım ayında yapılması planlanan seçim çalışmalarına mart ayı itibarıyla sahaya inerek start vermişti. İktidardaki 25. yılına denk gelen 2026’nın yalnızca bir yıldönümü olarak değil, doğrudan seçim kampanyasının ana ekseni olarak konumlandırılması planlanıyor. Kuruluş yıldönümünde oluşturulacak ana tema aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar aday olabilmesine yönelik oluşturulacak seçim kampanyasında da kullanılacak. “Çeyrek asır” vurgusunun merkeze alınacağı kampanyada önceki dönemde öne çıkan “Türkiye Yüzyılı” söylemi güncellenerek yeniden çerçevelenecek.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü duyurdu... Uçaklarda powerbank şarj edilmesi yasaklandı Haberi görüntüle

ERDOĞAN’DAN TALİMAT

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan’ın son MKYK toplantısında kurmaylarına kampanya hazırlıkları için net bir yön çizdiği öğrenildi. Erdoğan’ın, “Bir an önce 25. yılın vurgusu ve önemi üzerine çalışmaya başlayın. Bu noktada vatandaşlara sadece bugüne kadar yaptıklarımız değil, yaptıklarımızın arka planlarının da anlatılması konusunda gereken hazırlığı yapın” talimatını verdiği ifade ediliyor. Kampanyada özellikle büyük projelerin ve ekonomik adımların perde arkası hikâyelerinin anlatılacağı özel içeriklerin hazırlanması planlanıyor.

HUZUR VE İSTİKRAR VURGUSU

Kampanyanın ana sloganları için ise “huzur” ve “istikrar” temalarının masada olduğu belirtiliyor. Parti içinde yapılan değerlendirmelerde, özellikle bölgesel gelişmeler ve güvenlik riskleri dikkate alınarak Erdoğan için “Bölgedeki savaş ve belirsizlik ortamında Türkiye’yi bir huzur ve istikrar adası olarak koruyan lider” anlatısının kampanyanın ana omurgasını oluşturması bekleniyor. Öte yandan AK Parti’nin 25. yıl kampanyasında şehir bazlı etkinlikler, teşkilatın yapacağı geniş katılımlı organizasyonlar ve dijital mecralara yönelik özel içerikler de yapılan hazırlıklar kapsamında yer alıyor.