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AK Parti Yüz Yüze 100 Gün programı ile İstanbul'da sahaya indi

#AK Parti#İstanbul#Bahçelievler
AK Parti Yüz Yüze 100 Gün programı ile İstanbulda sahaya indi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, AK Parti İstanbul Milletvekilleri ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepenin katıldığı programda Bahçelievlerde vatandaşlarla bir araya geldi.

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Bahçelievler'de sahada vatandaşların taleplerinin alındığı Yüz Yüze 100 Gün" programına AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mustafa Demir, Tülay Kaynarca, Serap Yaşar, Şirin Ünal,  Ahmet Hamdi Çamlı,  Şamil Ayrım, Hasan Turan, Rümeysa Kadak, Canan Kalsın, Akif Çağatay Kılıç, İffet Polat, Abdullah Güler ve Nevzat Şatıroğlu katıldı.

AK Parti Yüz Yüze 100 Gün programı ile İstanbulda sahaya indi

100 GÜN DEVAM EDECEK

Yaz boyunca 100 gün aralıksız devam edecek etkinliklerde yapılan hizmetler anlatılacak, vatandaşların sorunları ve önerileri dinlenecek.

AK Parti Yüz Yüze 100 Gün programı ile İstanbulda sahaya indi

9 VEKİLDE SULTANBEYLİ'DEYDİ

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AK Parti'nin, İstanbul’da bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerinin de katılacağı "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında, Sultanbeyli'de de milletvekilleri ve parti yöneticileri; gençler başta olmak üzere ilçedeki vatandaşlarla buluştu. 

"Yüz Yüze Gönül Gönüle" temasıyla İstanbul Milletvekilleri Erol Kaya, Eyüp Özsoy, Fatih Süleyman Denizolgun, Hulusi Şentürk, Mihrimah Belma Satır, Mustafa Ataş, Osman Boyraz, Ravza Kavakcı Kan, Serkan Bayram Sultanbeyliye ziyarette bulundu.

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#AK Parti#İstanbul#Bahçelievler

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