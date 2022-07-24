AK Parti Yüz Yüze 100 Gün programı ile İstanbul'da sahaya indi

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Bahçelievler'de sahada vatandaşların taleplerinin alındığı Yüz Yüze 100 Gün" programına AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mustafa Demir, Tülay Kaynarca, Serap Yaşar, Şirin Ünal, Ahmet Hamdi Çamlı, Şamil Ayrım, Hasan Turan, Rümeysa Kadak, Canan Kalsın, Akif Çağatay Kılıç, İffet Polat, Abdullah Güler ve Nevzat Şatıroğlu katıldı.



100 GÜN DEVAM EDECEK

Yaz boyunca 100 gün aralıksız devam edecek etkinliklerde yapılan hizmetler anlatılacak, vatandaşların sorunları ve önerileri dinlenecek.



9 VEKİLDE SULTANBEYLİ'DEYDİ

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AK Parti'nin, İstanbul’da bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerinin de katılacağı "Yüz Yüze 100 Gün" programı kapsamında, Sultanbeyli'de de milletvekilleri ve parti yöneticileri; gençler başta olmak üzere ilçedeki vatandaşlarla buluştu.

"Yüz Yüze Gönül Gönüle" temasıyla İstanbul Milletvekilleri Erol Kaya, Eyüp Özsoy, Fatih Süleyman Denizolgun, Hulusi Şentürk, Mihrimah Belma Satır, Mustafa Ataş, Osman Boyraz, Ravza Kavakcı Kan, Serkan Bayram Sultanbeyliye ziyarette bulundu.