Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

AK Parti YSK Temsilcisi Özel, yurtdışında kullanılan oy sayısını açıkladı

Güncelleme Tarihi:

#Recep Özel#YSK#Yüksek Seçim Kurulu
AK Parti YSK Temsilcisi Özel, yurtdışında kullanılan oy sayısını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 05:33

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi (YSK) Recep Özel, “Yurtdışında oy kullanma sayısı 1 milyon 350 bini bularak, katılım yüzde 40’a yaklaştı” dedi.

Haberin Devamı

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi (YSK) Recep Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yurtdışında oy kullanma sayısı 1 milyon 350 bini bularak, katılım yüzde 40’a yaklaştı. Münih, Berlin, Köln ve Bregenz şehirlerinde ilave sandık kurulacak. Yurtdışında oy kullanma için son 4 gün” ifadelerine yer verdi.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Recep Özel#YSK#Yüksek Seçim Kurulu

BAKMADAN GEÇME!

ÇALIŞMA SAATLERİ DOSYASI | İşverenler, çalışanlar ve insan kaynakları uzmanları 6 saat mesai uygulaması hakkında ne düşünüyor

ÇALIŞMA SAATLERİ DOSYASI | İşverenler, çalışanlar ve insan kaynakları uzmanları 6 saat mesai uygulaması hakkında ne düşünüyor?

#Çalışma Hayatı
Charles 54 yıl önce de taç giymişti... Başında taşıdığı inanılmaz detayı o bile sonradan öğrendi

Charles 54 yıl önce de taç giymişti... Başında taşıdığı inanılmaz detayı o bile sonradan öğrendi!

#Kral 3'Üncü Charles
Böylesi bir fiyaskoyu hiç kimse beklemiyordu, yüzlerce yıllık geleneğin sonu oldu... Erimiş balmumu yağdı, konuklar baygınlık geçirdi

Böylesi bir fiyaskoyu hiç kimse beklemiyordu, yüzlerce yıllık geleneğin sonu oldu... Erimiş balmumu yağdı, konuklar baygınlık geçirdi

#Taç Giyme Töreni