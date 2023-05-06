AK Parti YSK Temsilcisi Özel, yurtdışında kullanılan oy sayısını açıkladı

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AK Parti Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi (YSK) Recep Özel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Yurtdışında oy kullanma sayısı 1 milyon 350 bini bularak, katılım yüzde 40’a yaklaştı. Münih, Berlin, Köln ve Bregenz şehirlerinde ilave sandık kurulacak. Yurtdışında oy kullanma için son 4 gün” ifadelerine yer verdi.
Seçim Takvimi;— Recep Özel (@recepozel32) May 5, 2023
50. GÜN
6 Mayıs 2023 Cumartesi
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📌Yurtdışında oy kullanma sayısı 1.350.000’ni bularak, katılım %40’a yaklaştı.
📌Münih,Berlin,Köln ve Bregenz şehirlerinde ilave sandık kurulacak.
📌Yurtdışında oy kullanma için son 4 gün.🇹🇷💡🇹🇷💡🇹🇷