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AK Parti YSK Temsilcisi Özel açıkladı... Yurt dışında 4 günde oy kullanan sayısı 500 bini geçti

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#Recep Özel#Yurt Dışı Kullanılan Oy#Yurtdışı Seçmenler
AK Parti YSK Temsilcisi Özel açıkladı... Yurt dışında 4 günde oy kullanan sayısı 500 bini geçti
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 01, 2023 04:09

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, "Yurtdışı seçmenlerimizin oy verme süreci devam ediyor, 4 günde oy kullanan sayısı 500 bini geçti" dedi.

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AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurtdışı seçmenlerimizin oy verme süreci devam ediyor, 4 günde oy kullanan sayısı 500 bini geçti. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. 

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#Recep Özel#Yurt Dışı Kullanılan Oy#Yurtdışı Seçmenler

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