AK Parti- YRP gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinden anlaÅŸma Ã§Ä±kmadÄ±

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BugÃ¼ne kadar yÃ¼rÃ¼tÃ¼len sÃ¼reÃ§te, YRP heyeti yerel seÃ§imler iÃ§in Malatya ve KÃ¼tahyaâ€™nÄ±n yanÄ±nda, Ä°stanbul ve Ankaraâ€™dan bazÄ± ilÃ§e belediye baÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ± istemiÅŸti. YRPâ€™nin bu talebine karÅŸÄ±lÄ±k AK Parti ise, YRPâ€™ye sadece Ä°stanbul ve Ankaraâ€™da belediye meclis Ã¼yelikleri Ã¶nerisinde bulunmuÅŸtu. Ã–nceki gÃ¼nkÃ¼ yapÄ±lan gÃ¶rÃ¼ÅŸmede ise AK Partiâ€™nin YRPâ€™ye Ä°stanbul ve Ankaraâ€™da belediye meclis Ã¼yelikleri sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rarak teklifte bulunduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Ancak, YRP bu teklifi kabul etmedi.Â Son geliÅŸmelerin ardÄ±ndan YRP Genel BaÅŸkanÄ± Fatih Erbakanâ€™Ä±n, pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapmasÄ± beklenen aÃ§Ä±klama da Ã¶ne Ã§ekildi. Erbakanâ€™Ä±n, Yeniden Refah Partisiâ€™nin yerel seÃ§imlere iliÅŸkin tutumunu ve AK Partiâ€™yle yÃ¼rÃ¼tÃ¼len iÅŸbirliÄŸi gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ayrÄ±ntÄ±larÄ±na iliÅŸkin bugÃ¼n aÃ§Ä±klama yapmasÄ± bekleniyor. Ancak YRPâ€™nin, bu sÃ¼reÃ§te AK Parti heyetiyle ittifak kapÄ±sÄ±nÄ± kapatmadÄ±ÄŸÄ± ve yeni bir teklifin gelmesi durumunda yeniden deÄŸerlendirebileceÄŸi belirtiliyor.