Emniyet'te yeni atama düzenlemesi: AK Parti kanun teklifini TBMM'ye sundu

Teklifle, Emniyet Teşkilat Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Emniyet Teşkilatında yönetim kapasitesinin artırılması, denetim ve gözetim mekanizmasının güçlendirilmesi, karar alma sürelerinin hızlandırılması, personel motivasyonu ve kariyer planlamasının desteklenmesi, stratejik planlama ve uzmanlaşmanın geliştirilmesi amacıyla her amir rütbesinde bulunması gereken azami oranlar yeniden düzenlenecek.

Her amir rütbesinde bulunması gereken toplam kadro sayısı oranı, birinci sınıf emniyet müdürü için 10 binde 65, ikinci sınıf emniyet müdürü için 10 binde 75, üçüncü sınıf emniyet müdürü için 10 binde 90, dördüncü sınıf emniyet müdürü için 10 binde 100, emniyet amiri için 10 binde 300, başkomiser için 10 binde 310, komiser için 10 binde 320, komiser yardımcısı için 10 binde 330 olacak. Bu düzenleme dolayısıyla önceki oranlar yönünden geçerli olan geçici madde yürürlükten kaldırılacak.

Kanun'daki değişiklikle, Emniyet Genel Müdürlüğü eğitim ve öğretim kurumlarına girişte aranan sağlık şartlarını taşımadıkları gerekçesiyle eğitim ve öğretim kurumlarından ilişiği kesilenlerden yargı kararına istinaden eğitim ve öğretime devam ederek mezun olan ve polis memuru veya polis amiri rütbesiyle Emniyet Hizmetleri Sınıfı'na atanan, daha sonra sağlık sebeplerine dayanan yargı kararı gereğince devlet memurluğundan ilişiği kesilmiş olanlar, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğüne başvurmaları halinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfı'nda durumlarına uygun ünvana atanacak.

Yapılacak atamalarda Devlet Memurları Kanunu'ndaki şartlar ile Emniyet Hizmetleri Sınıfı dışında kalan diğer hizmet sınıflarına açıktan yapılacak atamalar için belirlenmiş olan sağlık şartlarına uygunluk aranacak. Düzenleme kapsamında yapılacak olan devlet memurluğuna açıktan atama işlemleri ile ilgili diğer usul ve esaslar, Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenecek.

Orman Kanunu'ndaki değişiklikle, devlete ait engelli ve yaşlı bireylere yönelik bakım ve rehabilitasyon merkezleri ormanlarda açılabilecek.

Teklifle, Gelir Vergisi Kanunu'nda düzenlemeye gidiliyor. Buna göre, taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlardan bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını, elektronik ücret toplama sistemleri olmaksızın kullanma zorunluluğu getirilen taksi mali cihazla tespit ve belgelendirmek suretiyle elde edenler de talep etmeleri halinde tespit kazançları üzerinden vergilendirilecek. Bu kapsama girenler, talep tarihini takip eden yılın başından itibaren hasılat esaslı kazanç tespit usulünden en fazla 3 yıl süreyle yararlanabilecek. Kazancın tespitine ilişkin oran için Cumhurbaşkanı'na verilen indirim yetkisi, taksi ile yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunanlar dışındakilerle sınırlandırılacak.

Gelir Vergisi Kanunu'ndaki diğer bir değişiklikle, ticari kazancı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinin düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakalarını elden çıkarmalarından doğan kazançlar, gelir vergisinden istisna olacak.

GAZETE, DERGİ VE İNTERNET HABER SİTELERİNE YÖNELİK DÜZENLEMELER

Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun'daki değişiklikle internet haber sitelerinin vasıf ve ödevleri belirlenecek. Buna göre, resmi ilan ve reklam verilen veya bekleme süresi içindeki internet haber sitelerinin vasıfları, "haber sayısı", "içerik", "kadro", "okur sayısı", "en az yayın hayatı süresi" bakımlarından ve uygun görülecek diğer yönlerden Basın İlan Kurumu Genel Kurulunca tespit edilecek. Kanun'daki gazetelerin ödevlerine ilişkin hükümler, internet haber sitelerinin ödevleri bakımından da uygulanacak.

Teklifle Kanun'daki müeyyidelerde değişikliğe gidilecek. Bu kapsamda Kanun ile belirlenen vasıf, ödev, yükümlülük ve basın yayın ilkeleri ile Kanun hükümlerine istinaden Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından belirlenen sorumluluklara riayet etmeyen, resmi ilan ve reklam yayımlama hakkına sahip veya bekleme süresinde olan gazete, dergi ve internet haber siteleri ile prodüktörler, kamu idare ve teşekkülleri vesair müesseselerin veya bunların iştiraklerinin sorumluları hakkında, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla düzenleme kapsamında muamele yapılacak.

Gazete, dergi ve internet haber siteleri, basın yayın ilkelerine riayet etmekle yükümlü olacak. Bu ilkelere aykırılık, ilgililerin şikayeti üzerine veya Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunca resen incelenecek.

Kanun teklifinde basın yayın ilkelerine yer veriliyor.

Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulunca, gazete, dergi ve internet haber sitelerine Kanun'da öngörülen vasıfları taşımamaları veya ödevleri yerine getirmemeleri ya da basın yayın ilkelerine aykırı davranmaları halinde ihlalin niteliği, ağırlığı ve süresi gözetilerek 1 günden 10 güne kadar resmi ilan ve/veya reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilecek. Ayrıca ilgili gazete, dergi ve internet haber sitesi, bu düzenlemeyle temin edilen diğer menfaatlerden de aynı sürelerle faydalanamayacak.

Basın yayın ilkelerine dair incelenen yayınlar hakkında ayrıca yargı mercilerine başvurulmuş olması, Yönetim Kurulunun incelemesini ve karar vermesini etkilemeyecek.

Bu hükme göre gazete, dergi ve internet haber sitelerine dair verilecek müeyyide kararı, resmi ilan ve reklam yayımlama hakkı bulunanlar için resmi ilan verilmemesi, yalnız reklam yayımlama hakkı bulunanlar için listeden çıkarılması suretiyle kararın kesinleşmesini müteakip Kurum Genel Müdürlüğünce uygulanacak. Bekleme süresindekiler için müeyyide kararı verilmesi halinde bu karar, resmi ilan ve reklam yayımlama hakkının kazanılmasından sonra uygulanacak.

Müeyyide kararının ilgili gazete, dergi ve internet haber sitesine tebliğinden itibaren 1 yıl içinde aynı nitelikte ihlalin ilk tekrarı halinde ihlalin niteliği, ağırlığı ve tekrarı gözetilerek 5 günden 15 güne kadar, ikinci tekrarı halinde 10 günden 20 güne kadar, üçüncü ve daha fazla tekrarı halinde 15 günden 25 güne kadar ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verilecek.

İhlal süresinin 1 ayı aşması halinde müeyyide gün sayısı bir kat artırılacak. Birden fazla konuda ihlal varsa her biri için belirlenen günler toplanacak. Bir defada toplam uygulanabilecek müeyyide 60 günü aşamayacak.

Kanun teklifiyle düzenlemelere riayet etmeyen prodüktörler ile kamu idare ve teşekkülleri hakkında uygulanacak işlemler düzenleniyor. Buna göre prodüktörlük müessesesi, Yönetim Kurulu kararıyla 2 aya kadar kapatılabilecek. Kesinleşen karar, o yerdeki valilikçe uygulanacak.

Bu kapsamda kamu idare ve teşekkülleri ile ortaklıklarının sorumluları hakkında, Genel Müdürlüğün bildirimi üzerine kendi mevzuatlarına göre disiplin işlemi uygulanacak. İşlem sonucu Kuruma bildirilecek. Kurumun bu işlemlere itiraz hakkı saklı olacak.

Verilen müeyyide kararlarına İdari Yargılama Usulü Kanunu hükümlerine göre yargı yoluna başvurulabilecek. Buna yönelik usul ve esaslar, Basın İlan Kurumu Genel Kurulunca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) personeline verilecek disiplin cezaları, hangi fiil ve haller dolayısıyla disiplin cezası verileceği, cezalara ilişkin çeşitli haller ve disiplin hükümlerinin kapsamı düzenleniyor. Buna göre, disiplin cezaları "uyarma", "kınama", "kısa süreli ücret kesintisi", "uzun süreli ücret kesintisi" ve "işe son verme" olarak hüküm altına alınıyor.

Teklifle TCMB'deki disiplin soruşturması, savunma hakkı, disiplin cezasını verecek makam ve onay usulü ile karar süreleri, disiplin cezalarının uygulanması, bu cezalara itiraz usulü, zaman aşımı, cezaların özlük dosyasında saklanması ve silinmesi ile görevden uzaklaştırma tedbirine yönelik düzenlemelere gidiliyor. Disiplin amirleri ile bunların yetki ve sorumluluklarının, Disiplin Kurulunun kuruluşu, yetki ve sorumlulukları ile görüşme ve karar usulünün ve üyelerinin görev süresi ile disiplin işlemlerine ilişkin diğer hususlar TCMB tarafından yönetmelikle belirlenecek.

Belediye Gelirleri Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, belediye sınırları ile mücavir alanlar içinde yer alan sirkler, lunaparklar, çalgılı bahçeler ve benzeri yerler başta olmak üzere tüm biletle girilen yerlerde, 18 yaşını doldurmamış çocuk ve gençlerden veya tahsili devam eden 25 yaşını doldurmamış öğrencilerden eğlence vergisi alınmayacak.

EN FAZLA 2 YILDA VE EN FAZLA 12 TAKSİTLE ÖDEME

Devlet İhale Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlar tarafından kurulan mahalli idare birliklerine ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek.

Satış bedelinin taksitle ödenebileceği hususunun ihale ilanında belirtilmesi ve ihale üzerinde kalan isteklinin talep etmesi durumunda, ihale sonucu belirlenen satış bedeli, en az yüzde 25'i peşin, kalanı en fazla 2 yılda ve en fazla 12 taksitle kanuni faiz ile birlikte ödenecek.

Taksitli satışlarda taşınmazın tahsil edilen peşinatı düşüldükten sonra kalan miktar ile kanuni faizden ve sözleşmeden doğacak alacakların tamamını karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubu verilmesi veya satışı yapılan taşınmazın üzerinde Türk Medeni Kanunu hükümleri uyarınca idare lehine kanuni ipotek tesis edilmesi halinde, taşınmaz tapuda alıcısı adına devredilecek. Bu hüküm uyarınca teminat mektubu verilememesi veya kanuni ipotek tesis edilememesi durumunda taksitlerin tamamı ödenene kadar alıcı adına tapuda taşınmaz devri yapılamayacak.

Alıcısı adına mülkiyet devri yapılmayan taşınmazlara ilişkin taksitli satışlarda, alıcı tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, tahsil edilen tutarlardan ihale sırasında alınan geçici teminata isabet eden tutar ilgili idareye irat kaydedilerek kalanı alıcıya aynen iade edilecek.

Alıcısı adına mülkiyet devri yapılan taşınmazlara ilişkin taksitli satışlarda, alıcı tarafından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda ise idarece, teminat mektubu paraya çevrilerek veya ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip yapılarak kalan borç faiziyle birlikte tahsil edilecek.

Vadesinde ödenmeyen taksit tutarları, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'a göre hesaplanacak faizle birlikte tahsil edilecek.

Satış, kira, trampa ve sınırlı ayni hak tesisi işlemleri ihalelerinde ihale konusu olan taşınmazın tahmin edilen bedelinin yüzde 3'ünden az olmamak üzere yüzde 30'una kadar geçici teminat alınabilecek.

Bu hükmün uygulanması ile ilgili olarak usul ve esasları belirlemeye ve tereddütleri gidermeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkili olacak.

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliğe göre, elektronik ortamda tescili mümkün olan araçlara satış tarihinden itibaren tescil edilmeleri için tanınan süre 3 iş gününden 15 iş gününe yükseltiliyor.

Teklifle, Katma Değer Vergisi Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, gerçek usulde gelir vergisi mükelleflerinin sahip oldukları taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den istisna olacak.

Kanun'da Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde sürdürülen projeler, faaliyetler ve yatırımların tamamlanabilmesi amacıyla değişiklik yapılıyor. Buna göre, genel bütçeli kamu idarelerine bağışlanacak konutların yabancı devlet kurum ve kuruluşlarına teslimindeki katma değer vergisinden müstesna olduğu tarih 31 Aralık 2025'ten 31 Aralık 2028'e uzatılacak. Bu hüküm, 31 Aralık 2025'ten itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Polis Yüksek Öğretim Kanunu'nda yapılan değişiklikle, İç Güvenlik Fakültesine alınacak adaylarda aranacak şartlar ve sınava yönelik düzenlemeler hüküm altına alınıyor.

Kanun'daki Polis Amirleri Eğitimi Merkezinin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları düzenleniyor. Buna göre, Polis Amirleri Eğitimi Merkezinin yönetim kademeleri ve hizmet birimlerini, müdür, müdür yardımcıları, şube müdürlükleri, kurullar, bölüm başkanlıkları ve ana bilim dalı başkanlıkları oluşturacak. Polis Amirleri Eğitimi Merkezi, ilk derece amirlik eğitimine, yöneticilikle ilgili hizmet içi eğitimlerine, yabancı ülke polisleri ile diğer kolluk görevlilerine yönelik eğitim faaliyetlerine, rütbe terfi ve görevde yükselme sınavlarına, Genel Müdürlükçe uygun görülen diğer sınav ve eğitimlere ilişkin işlemleri yürütmek ve eğitim-öğretim hizmetlerinin verimliliğini artırmak için araştırmalar yapmakla görevli olacak.

PETROL PİYASASINDAKİ MALİ USULSÜZLÜKLERE YÖNELİK DÜZENLEMELER

Teklifle, Petrol Piyasası Kanunu'nda değişikliğe gidilerek mali usulsüzlüklerin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Buna göre, Kanun'a göre lisansa tabi faaliyetlerle ilgili olarak Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme veya bunları kullanma, belgelerin asıl veya suretlerini tamamen ya da kısmen sahte olarak düzenleme, bunları kullanma suçları ile belirlenen suçların işlendiğiyle ilgili vergi incelemesi görevi bulunduğunun Kuruma bildirilmesiyle söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye lisans verilmemesi tedbiri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından uygulanacak. Bu tedbirin kaldırılıp kaldırılamayacağı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığından temin edilecek bilgilere göre 3 ayda bir değerlendirilecek. Ancak bu tedbirin süresi Kuruma yapılan bildirimden itibaren bir yılı geçemeyecek. Bu kapsamdaki suçların işlendiğinin, Vergi incelemesi görevinin EPDK'ye bildirilmesiyle birlikte, söz konusu tesis için başka bir gerçek veya tüzel kişiye yeni bir lisans verilmemesi tedbiri uygulanacak.

Suç duyurusuna konu olan dosyaların cumhuriyet başsavcılıklarına bildirilmesiyle durum eş zamanlı olarak EPDK'ye de iletilecek.

Yargı sürecinde kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kesinleşmesi üzerine ya da mahkumiyet dışında bir hüküm veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi halinde kesinleşmesi beklenmeksizin EPDK'ye yargı merci tarafından bildirilmesiyle EPDK tarafından ıttıla edilmesi durumunda geçici durdurma işlemi kaldırılacak. Kesinleşmiş mahkeme kararına göre suçlu bulunan lisans sahiplerinin mevcut lisansları doğrudan iptal edilecek. Ayrıca söz konusu usulsüz fiillere istinaden kesilen idari para cezalarının tamamı ödenmediği müddetçe lisansa konu tesis için lisans verilmeyecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'ndaki değişikliğe göre, birlik genel kurulu her yılın mayıs ayının sonuna kadar toplanabilecek. Bu kapsamda genel kurul toplantısının yeri, günü, saati ve gündeminin, en az 30 gün öncesinden Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilecek ve genel kurul toplantısı tarihine kadar yayımda kalacak şekilde birlik resmi internet sitesinde duyurulacak.

Teklifle Kanun'daki "Birlik organlarının seçimi" başlıklı hükümde de birlik genel kurulu toplantısına yönelik düzenleme hüküm altına alınıyor. Ayrıca mevcut birlik organlarının görevleri Kanun'da belirtilen görev sürelerine bağlı olmaksızın yeni organların seçimine kadar devam edecek.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'daki Reklam Kurulunun üye yapısı ve sayısına yönelik değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Ticaret Bakanlığına bağlı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi, Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik, Hukuk Hizmetleri, İç Ticaret ile Uluslararası Hizmet Ticareti Genel müdürlüklerinin genel müdür yardımcıları arasından birer üye Reklam Kuruluna görevlendirilecek.

Böylece Reklam Kurulunun üye sayısı 19'dan 23'e yükseltilecek, Kurul toplantıları için Başkan dahil 11 üye yerine 13 üyenin hazır bulunması gerekecek.