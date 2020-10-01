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DHA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 17:41 | Son Güncelleme:

AK Parti, yeni dönemin ilk grup toplantısını 7 Ekim'de yapacak

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AK Parti, yeni dönemin ilk grup toplantısını 7 Ekim'de yapacak
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AK Parti'de geçen dönem koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen TBMM'deki grup toplantıları, yeni yasama yılının açılması ile yeniden başlayacak. Yeni yasama yılının ilk grup toplantısı 7 Ekim'de yapılacak.

AK Parti Grup Başkanlığı'ndan milletvekillerine gönderilen duyuruda, "Haftalık olağan Grup Genel Kurul Toplantımız, 7 Ekim Çarşamba günü saat 12.30'da Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında sadece milletvekillerimizin katılımıyla maske ve sosyal mesafe kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilecektir" denildi.

AK Parti grup toplantıları, geçen dönem 6 Mart'tan itibaren pandemi nedeniyle yapılmadı. 27'nci Dönem 4'üncü Yasama Yılının açılması ile birlikte dönemin ilk grup toplantısı 7 Ekim'de gerçekleştirilmiş olacak.

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