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AK Parti Yalova ve Sivas il başkanlıklarına atama

Güncelleme Tarihi:

#AK Parti#Yalova#Sivas
AK Parti Yalova ve Sivas il başkanlıklarına atama
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2023 15:58

AK Parti Yalova İl Başkanlığı'na Yusuf Tanrıverdi, Sivas İl Başkanlığı'na Umut Güçlü atandı.

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AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Sivas İl Başkanlığına Sayın Yusuf Tanrıverdi atanmıştır. Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı Sayın Hakan Aksu'ya teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz. Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Yalova İl Başkanlığına Sayın Umut Güçlü atanmıştır. Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı Sayın Muğlim Bağatar’a teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz" denildi. 

AK Parti Yalova ve Sivas il başkanlıklarına atama

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#AK Parti#Yalova#Sivas

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