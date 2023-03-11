AK Parti Yalova ve Sivas il başkanlıklarına atama

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AK Parti Teşkilat Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Sivas İl Başkanlığına Sayın Yusuf Tanrıverdi atanmıştır. Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı Sayın Hakan Aksu'ya teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz. Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ile Yalova İl Başkanlığına Sayın Umut Güçlü atanmıştır. Bugüne kadar göstermiş olduğu özverili çalışma ve gayretlerinden dolayı Sayın Muğlim Bağatar’a teşekkür ediyor, yeni görevlendirilen il başkanımıza başarılar diliyoruz" denildi.