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AK Parti vekil adayı CHP’de

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Necip Zeydan
AK Parti vekil adayı CHP’de
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisine katılan AK Parti Hakkâri milletvekili adayı Necip Zeydan’a rozetini taktı.

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Pinyaniş Aşireti reisi merhum Osman Zeydan’ın en büyük oğlu ve ailenin temsilcisi olan Zeydan, Ulaştırma Bakanlığı’nda çeşitli kademelerde inşaat mühendisi olarak memuriyet ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştu. Bu görevinden aktif siyasete atılmak için ayrılan Zeydan, 2011 seçimlerinde AK Parti’den Hakkâri birinci sıra milletvekili adayı olmuştu. Zeydan’ı Genel Merkez’deki makam odasında kabul eden Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile Doğu Masası Koordinatörü Devrim Barış Çelik eşlik etti.

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Necip Zeydan

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