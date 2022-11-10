AK Parti vekil adayı CHP’de

Haberin Devamı

Pinyaniş Aşireti reisi merhum Osman Zeydan’ın en büyük oğlu ve ailenin temsilcisi olan Zeydan, Ulaştırma Bakanlığı’nda çeşitli kademelerde inşaat mühendisi olarak memuriyet ve yöneticilik görevlerinde bulunmuştu. Bu görevinden aktif siyasete atılmak için ayrılan Zeydan, 2011 seçimlerinde AK Parti’den Hakkâri birinci sıra milletvekili adayı olmuştu. Zeydan’ı Genel Merkez’deki makam odasında kabul eden Kılıçdaroğlu’na Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile Doğu Masası Koordinatörü Devrim Barış Çelik eşlik etti.