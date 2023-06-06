AK Parti ve MHP’nin meclis başkanı adayı

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AK Parti ve MHP, TBMM Başkanlığı’na aday olarak AK Parti Genel Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’u gösterdi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Kurtulmuş’un dilekçesini, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’na teslim etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Cumhur İttifakı ortağımız MHP Grup Başkanvekili Engin Akçay’la beraber bu öneriyi yaptık. Türkiye Yüzyıl’ına yakışır bir dönemi gazi meclisimizde oluşturmayı arzu ediyoruz. Diğer muhalefet partileriyle birlikte nitelikli kanunların çıkarılması için çalışacağız ve Numan Bey de başkanlık yapacak. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ise, “Birlikte imzaladığımız müracaatı TBMM Başkanlığına verdik. Numan Kurtulmuş’un bütün özellikleriyle TBMM Başkanlığını en iyi şekilde yöneteceğine inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı’nın şuuruyla çalışacağız” diye konuştu.