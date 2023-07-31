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AK Parti ve MHP yerel seçimde ittifak yapacak mı? AK Parti'de 3 aşamalı plan

Güncelleme Tarihi:

#Recep Tayyip Erdoğan#Devlet Bahçeli#Cumhur İttifakı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 13:23

Yerel seçim için AK Parti 3 ana başlıkta çalışmasını 1 Ağustos itibariyle yoğunlaştırıyor. MHP de 24 Temmuz'da seçim startını verdi ve kendi çalışmalarını yapıyor. Cumhur İttifakı yerelde de iş birliği yapacak mı? CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova, konuya ilişkin detayları paylaştı.

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AK parti teşkilatları bir süredir sahada. Cumhurbaşkanı Erdoğan, meclis kapandıktan sonra da kurmaylarına "sahayı boş bırakmayın" talimatı verdi. Bu kapsamda 1 Ağustos itibariyle saha çalışmaları daha da yoğunlaştırılacak.

AK PARTİ’DE 3 AŞAMALI PLAN

3 temel çalışma yapılacak;

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan genel seçim sonrası başlattığı il ziyaretlerini artıracak. Teşekkür ziyaretleri kapsamında en çok oy alınan il ve ilçelere gidecek. İlk durak Adıyaman olacak. Hem teşkilatı ziyaret edecek hem vatandaşla bir araya gelecek.

2-2023 şehir buluşmaları kapsamında kabine üyeleri , MYK ve MKYK üyeleri planlı bir program çerçevesinde yoğun şekilde sahada olacak. Bakanların il il yapacakları çalışma ziyaretleri planlandı. Öncelik deprem bölgesi olmak üzere sahaya inecekler.

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3-Milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat üyeleri kırsalda yoğun bir çalışma yapıyor. Adeta bir köy taraması diyebiliriz buna. Parti kurmayları "Yaz ayları saha ayı… Özellikle kırsal kesim çok önemli. Çünkü insanlar yayla ve köylere çıktı. Buraların nüfusu arttı. Bu nedenle öncelik kırsala verildi" diyor. Bu kapsamda yerel seçim öncesi Ocak-Şubat-Mart aylarında kırsala inmek zor olacağı için genel strateji kırsaldan şehre geçmek yönünde olacak.

AK Parti ve MHP yerel seçimde ittifak yapacak mı AK Partide 3 aşamalı plan

BÜYÜK KURULTAY 7 EKİM’DE YAPILACAK, ADAY ADAY BAŞVURULARI KASIM'DA

AK Parti’de saha çalışmaları ekim ayına kadar sürecek. Büyük Kurultay'ın 7 Ekim'de yapılması planlanıyor. Aslında eylül ayı içinde iki tarih belirlenmişti 16 ya da 30 eylül olarak fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan eylül ayında uzun bir ABD ziyareti gerçekleştirecek. 17-25 Eylül tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gidecek. Bu nedenle Kurultay da ekimin ilk haftasına kaldı. Tarih olarak da 7 Ekim planlanıyor. Büyük kongre ile yerel seçim startı da verilecek.

Ekim ayının 2. haftasında ise parti grubu MYK ve MKYK üyeleri ile kapsamlı bir kamp yapılacak ve yol haritası çıkarılacak. Kasım ayında da aday adaylarının başvuru süreci başlayacak.

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'DİYAR DİYAR ANADOLU' TEMASIYLA MHP’DE SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Zaten Devlet bahçeli, Lozan Barış Antlaşması'nın 100'üncü yıl dönümünde, '2024'e doğru, diyar diyar Anadolu' temasıyla 31 mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerine hazırlık sürecini resmen başlattıklarını duyurmuştu.

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‘KONSEPT HAZIR, MOTTO HAZIR’ DENİYOR

MHP de; il il, şehir şehir, ilçe ilçe kendi çalışmasını yapıyor.

Yani şu an her iki parti de kendi çalışmasını yapıyor ama peki yerel seçimde AK Parti-MHP işbirliği yapacak mı? Edindiğim bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Devlet bahçeli arasında gerçekleşen son ikili görüşmede bu konu gündeme geldi.

Kulislerde işbirliği liderler düzeyinde değerlendirildi bir uyum var detaylarını ilerleyen zamanlarda kurmaylar çalışacak deniyor. Eylül ayında yavaş yavaş işbirliği için hareketlenme başlayabilir.

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Genel beklentinin işbirliği yapılması yönünde olduğunu söylemek mümkün. Ve dediğim gibi iki lider ön görüşmeyi yaptı detayların yaz sonrası kurmaylar tarafından yine iki liderin talimat vermesi ile çalışılacağı konuşuluyor.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Devlet Bahçeli#Cumhur İttifakı

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