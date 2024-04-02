AK Parti ve DEM Parti Hakkari'de sonuçlara itiraz etti

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YSK’nın tanıdığı seçim itiraz süresinin bitmesine kısa bir süre kala AK Parti, Hakkari'de seçim sonuçlarına ilişkin bazı sandıklara itirazda bulundu.

Seçim Kurulu'na yapılan başvuruda seçimlerde yaklaşık 60 civarında sandık için itiraz edildiği bildirildi. Kentte seçimi kazanan DEM Parti de oyların DEM Parti yerine Demokratik Sol Parti'ye yazıldığını ve sonuçların tutanaklara bu şekilde işlendiğini iddia ederek oyların yeniden sayılması talebinde bulundu.

İtiraz süresinin bitmesiyle ilçe seçim kurulu itirazları değerlendirip, kararını verecek.