AK Parti ve CHP'li isimlerden renkli görüntüler: Esnaf ziyaretinde karşılaştılar

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Bağcılar'da Yaşlı Bakım Evi'nin açılışına katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz'le birlikte esnafı ziyaret etti. Fatih Mahallesi Eski Pazar Caddesi'nde dolaşan AK Partili siyasiler, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay ve CHP Bağcılar İlçe Başkanı Murat İmrek ile karşılaştı.

Bir araya gelen AK Parti ve CHP'liler selamlaşmanın ardından sohbete başladı. Birbirlerine hal hatır soran taraflar daha sonra gündem üzerine konuştu. Partililer sohbet ederken çok samimi görüntüler sergiledi. Milletvekillerin sohbetini çevredekiler de meraklı gözlerle izledi. Engin Altay'ın, Süleyman Demirel'in meclisteki kavgalarla ilgili sözleri gülüşmelere neden oldu. TBMM'de tartışırken görülen siyasilerin samimi ve gülen halleri ilgi çekti.