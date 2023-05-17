AK Parti ve CHP itiraz etti... 5 ülkede oy verme süresi uzatıldı

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YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) dün CHP ve AK Parti’nin başvuruları üzerine ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere’de 2 gün olarak belirlenen ve tartışma yaratan oy verme süresini 5 güne çıkardı.

CHP HEYETİ YSK’YA GİTTİ

CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Bülent Tezcan’la, CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu dün 14.30’da YSK Başkanı Ahmet Yener’i ziyaret etti. CHP’liler, oy verme gün sayısı ve sandık sayısının düşürüldüğü yerlerde her ikisinin de artırılmasını istedi.

AK PARTİ DE BAŞVURDU

AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel de oy verme süresi ve sandık sayılarının artırılması talebiyle YSK’ya başvurdu. Başvuruları değerlendiren YSK, ABD, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere’de oy verme süresinin uzatılmasına, 20-24 Mayıs arasında oy kullanılmasına karar verdi.

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‘SAAT’ TALEBİ DE GELDİ

Dışişleri Seçim Koordinasyon Merkezi ise YSK’ya başvurarak, ilk tur seçimde bazı sandıklar yaşanan yoğunluk ve güvenlik sıkıntısı nedeniyle ikinci turda oy verme saatlerinin 08.00-22.00 düzenlenmesi istedi. YSK da oy saatleri 23.00’ten 22.00’ye çekti.

3.4 MİLYON SEÇMEN OY KULLANACAK

- İkinci tur seçim takvimine göre yurtdışında yaşayan ve Yurtdışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için gümrüklerde ve yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemi 20 Mayıs’ta başlayacak. Yurtdışında 72 ülke ve 151 temsilcilikteki oy verme işlem 24 Mayıs’ta sona erecek. YSK yeni kararı ile yurtdışı temsilciliklerde oy verme saatinihafta içi ve hafta sonu 08.00-22.00 olarak belirlendi. Yurt Dışı Seçmen Kütüğü’ne kayıtlı seçmenler gümrüklerde 28 Mayıs 17.00’ye kadar oy verebilecek. İlk tur seçimde toplam 1 milyon 691 bin 531 Türk vatandaşı seçmen oy kullanmıştı. Seçime yurtdışında ilk turda katılma oranı yüzde 52.69 olmuştu.

YURTDIŞI ARİTMETİĞİ DEĞİŞTİRDİ

YSP’NİN BİR VEKİLİNİ HÜDA PAR ALDI

- BATMAN’da 4 Yeşil Sol Parti (YSP), 1 AK Parti milletvekili olarak açıklanan seçim sonuçları, yurtdışı oyları ile değişti. Son sayımlarla YSP’nin vekil sayısı 3’e inerken, AK Parti ise 2 milletvekili kazanmış oldu. AK Parti listesinden kazanan ismin HÜDA PAR kontenjanından seçime katılan Serkan Ramanlı olduğu belirtildi. Böylece HÜDA PAR’ın AK Parti listelerinden seçime giren 4 adayı da Meclis’e seçildi. Resmi olmayan sonuçlara göre, siyasi partilerin milletvekili dağılımı şöyle oldu: AK Parti: 268 MHP: 50 YRP: 5 CHP: 169 İYİ Parti: 44 YSP: 60 TİP: 4