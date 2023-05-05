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AK Parti ve CHP grup başkanvekillerinden 'Gesi bağları' yorumu

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#AK Parti#CHP#Secim2023
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 05, 2023 10:10

Seçim çalışmaları için bulundukları Silivri'de karşılaşan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, sokak müzisyenleriyle beraber Gesi Bağları türküsünü söyledi.

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14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne sayılı günler kaldı. Seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdüren partiler ve adayların çalışmaları da yoğun şekilde devam ediyor.

AK Parti ve CHP grup başkanvekillerinden Gesi bağları yorumu

İstanbul 3. bölgede seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay dün Silivri'de karşılaştı. Sokak müzisyenleriyle de denk gelen iki isim, onlara Gesi Bağları türküsünü söyleyerek eşlik etti.

AK Parti ve CHP grup başkanvekillerinden Gesi bağları yorumu

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O anları Özlem Zengin sosyal medya hesabından 'Ve bu karşılaşmaya şarklılarıyla eşlik eden Silivrili Gençlerden şahane "Gesi Bağları" yorumu… Çok teşekkür ediyoruz…' diyerek paylaştı. Bunun üzerine Engin Altay da 'Özlem hanım, ikimizin de sesi güzel gibi ne dersiniz? Gelin hep birlikte bence milletin sesini dinleyelim' yanıtını verdi.

AK Parti ve CHP grup başkanvekillerinden Gesi bağları yorumu

Özlem Zengin ise bu cevaba, 'Engin Bey… Biz zaten Milletimizin sesini dinlediğimiz için 21 yıldır iktidarız… Ve can kulağıyla dinlemeye devam edeceğiz' diyerek karşılık verdi.

AK Parti ve CHP grup başkanvekillerinden Gesi bağları yorumu

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#AK Parti#CHP#Secim2023

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